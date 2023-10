Alexandra Sicard révèle une nouvelle facette de Mercredi dans la comédie musicale «La famille Addams»

Plusieurs connaissent Mercredi grâce au travail des comédiennes Christina Ricci et Jenna Ortega. Mais Alexandra Sicard s’apprête à dévoiler une nouvelle facette du célèbre personnage dans la mouture québécoise de la comédie musicale La famille Addams.

Alexandra Sicard n’est pas dupe; elle sait très bien que le personnage de Mercredi a une aura mythique, bâtie au fil de décennies, puis renforcée par le récent succès de la série homonyme de Netflix. L’idée de se glisser dans sa peau peut donc donner le vertige. Mais il faut surtout avoir le cran nécessaire pour la faire sienne.

«C’est important de respecter ce qui a été fait dans le passé, et sa place dans l’imaginaire des gens. Mais il ne faut pas non plus avoir peur d’y mettre une touche personnelle, de prendre quelques libertés créatives pour l’emmener ailleurs. C’est là que ça devient intéressant, autant pour le public que pour la personne qui l’incarne», avance la jeune artiste de 19 ans.

Elle offre du même souffle une précision importante: la comédie musicale La famille Addams n’a rien à voir avec les films ni la populaire série. Elle propose une intrigue inédite, écrite pour les planches de Broadway, où les personnages ont fait le saut il y a une quinzaine d’années. D’abord présenté à New York avec les têtes d’affiche Nathan Lane et Bebe Neuwirth, le spectacle a ensuite été présenté à travers le monde.

René Simard signe aujourd’hui la mise en scène de l’édition québécoise, appuyé aux chorégraphies par le duo Team White.

Plus mature

On retrouve donc Morticia, Gomez et toute leur bande alors qu’ils s’apprêtent à célébrer leur traditionnelle fête familiale annuelle. Mais l’arrivée de Mercredi au bras de son nouvel amoureux – un jeune homme tout ce qu’il y a de plus «normal» – viendra créer une onde de choc qui perturbera les festivités, ouvrant en fin de compte un dialogue sur la différence et la tolérance.

C’est ainsi une Mercredi plus mature qu’on découvrira; les détours de l’intrigue permettront à Alexandra Sicard de brosser un portrait moins étriqué de ce à quoi le personnage nous a habitués.

«Ma Mercredi est plus vieille et beaucoup plus nuancée. Évidemment, elle a cet air froid, elle est très tranchante dans ses propos. Mais on découvre que c’est une façade, qu’elle cache aussi un côté plus humain quand elle tombe en amour. Ça révèle un côté d’elle sensible vraiment intéressant», indique Alexandra Sicard.