Arrivée au Venezuela d'un premier vol des États-Unis avec des migrants expulsés

Un avion en provenance des États-Unis s’est posé mercredi à l’aéroport de Caracas avec à son bord 130 migrants vénézuéliens expulsés du pays dans ce qui constitue le premier vol de ce type après un récent accord entre les deux gouvernements.

Les États-Unis avaient cessé il y a plusieurs années les vols directs destinés à expulser des immigrants vers le Venezuela, pays soumis à des sanctions de Washington, qui n’a pas reconnu la réélection du président Nicolas Maduro en 2018.

Mais les deux pays ont annoncé début octobre être parvenus à un accord en vue de leur reprise.

AFP

Menottes aux pieds et aux mains, au moins 130 migrants, tous des adultes isolés, se trouvaient dans l’avion qui a atterri peu après 16 h 30 locales (20 h 30 GMT) à l’aéroport international Simon Bolivar de la capitale vénézuélienne.

«La mission au Venezuela s’est achevée avec succès», a déclaré la police de l’immigration américaine (ICE) dans un message aux journalistes.

AFP

L’appareil avait quitté le petit aéroport de Harlingen, dans le sud du Texas, près de la frontière mexicaine, où les migrants avaient été embarqués à l’aube, a constaté l’AFP. L’avion a atterri à Caracas après une escale à Miami, en Floride, pour se ravitailler en carburant.

Jusqu’à cet accord, les migrants vénézuéliens devant être expulsés des États-Unis étaient renvoyés dans leur pays sur des vols commerciaux.

«Ceux qui voyagent ici vont de ceux qui viennent d’entrer illégalement par nos frontières à ceux qui sont dans le pays depuis un certain temps et qui ont commis des actes criminels», a indiqué à la presse Corey Price, directeur associé de l’ICE. D’autres vols de ce type sont prévus «dans les jours et les semaines à venir», a-t-il noté.

AFP

Le président Joe Biden, candidat à sa réélection l’année prochaine et que la droite accuse de faiblesse en matière migratoire, a annoncé le 5 octobre la reprise de ces expulsions directes, précisant que Caracas avait accepté de recevoir ses ressortissants.

AFP

Cette reprise des expulsions directes vise des Vénézuéliens entrés sur le territoire américain après le 31 juillet. Pour ceux qui s’y trouvaient avant cette date, Washington a annoncé l’octroi de quelque 500 000 permis temporaires de séjour.

Selon l’ONU, plus de sept millions de personnes ont fui le Venezuela depuis l’effondrement de son économie. Le pays a vu son PIB se contracter de 80 % en dix ans.