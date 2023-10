Aux États-Unis: les blessures en vélo électrique ne cessent d’augmenter

De plus en plus populaire, l’utilisation de trottinettes et vélos électriques ainsi que de planches gyroscopiques («hoverboards») vient avec son lot de blessures, qui ne cessent d’augmenter aux États-Unis.

Les services d’urgence ont constaté une hausse des fractures, contusions, brûlures et coupures lors de l’utilisation de ces appareils de micromobilité, a indiqué la Commission américaine de sécurité des produits de consommation.

Ainsi, les blessures liées à ces modes de transport ont connu une hausse de près de 23 % chaque année depuis 2017, selon les collectes de données effectuées auprès d’hôpitaux américains. Cela représente environ 360 800 blessures traitées.

Sur ce total, un peu plus du tiers des blessures concernaient des enfants de 14 ans et moins.

Au moins 233 décès ont aussi été observés entre 2017 et 2022 en raison de l’utilisation de trottinettes ou vélos électriques, mais aussi de planches gyroscopiques.

Ces chiffres ne tiennent cependant pas compte des quatre décès et des deux blessures graves qui ont eu lieu après l’incendie dans un atelier de réparation de vélos électriques en raison du dysfonctionnement d’une batterie au lithium.