BERNIER, Lucette (O'Meara)



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Madame Lucette Bernier, épouse de feu Roger O'Meara, le 25 septembre 2023, à l'âge de 96 ans. Elle était la mère de feu Dennis O'Meara.Elle laisse dans le deuil ses autres enfants: Frances (Tom Snell), William, Lawrence et Thomas, ses petits-enfants: Laura, Catherine (Charles), Thomas (Gabrielle) et Spencer (Beth), ses arrière-petits-enfants: James, Madeleine, Penelope, Thomas et Philip ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 octobre 2023 de 14h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie / Athos, 6700 Beaubien Est à Montréal.Les funérailles suivront dès 17h en la chapelle du complexe funéraire.