[BALADO] La Zone payante: il n’y a plus d’équipe invaincue dans la NFL. À qui le trône?

Il n’aura fallu que six semaines pour que les Dolphins de 1972 sabrent le champagne, parce qu’il n’y a déjà plus d’équipe invaincue dans la NFL. La position de tête pour les grands honneurs semble accessible à plusieurs équipes et pendant ce temps, d’autres doivent plutôt réorienter leurs rêves vers le repêchage. On examine ces deux réalités dans La Zone payante!

Le nouvel épisode de votre balado préféré est disponible et nos animateurs reviennent sur les défaites surprises des 49ers et des Eagles. Il y a un dénominateur commun dans leur cas et c’est qu’ils ont été victimes de grosses performances défensives à leurs dépens. Après des années de domination de l’attaque, est-ce le retour du balancier avec la défense qui reprend ses droits?

Plusieurs équipes sont encore au cœur de la course, tandis que pour d’autres, c’est la grande dépression. Parmi les locataires du sous-sol, qui peut légitimement rêver au prochain jeune prodige disponible, le quart-arrière Caleb Williams? Certains de ces clubs misent déjà sur de jeunes quarts-arrières fraîchement repêchés, mais la tentation pourrait être grande de changer les plans et de succomber.

La dernière semaine dans la NFL a aussi mis en vedette un rare duel entre deux joueurs québécois, Benjamin St-Juste, des Commanders, et Matthew Bergeron, des Falcons. On revient bien sûr sur ce moment historique pour le football québécois.

Qui dit Zone payante dit bien sûr prédictions. La semaine 7 d’activités est passée au peigne fin. Ne partez pas sans consommer «Au bar!», segment lors duquel des statistiques troublantes sur la violence dans les stades sont dévoilées.

