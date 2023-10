Cadeaux du temps des Fêtes: les Canadiens prêts à partir à la chasse aux aubaines

Après plusieurs mois à faire face à la hausse du coût de la vie, une grande majorité de Canadiens juge qu’il n’y a pas de petites économies même pour les cadeaux de Noël et est prête à faire la chasse aux aubaines pour pouvoir offrir le parfait présent.

C’est tout du moins ce qu’a indiqué un sondage mené par le Conseil canadien du commerce de détail et la firme Léger publié mercredi.

Ainsi, près de 88% des répondants souhaitent adopter des techniques de magasinage proactives plutôt que d’attendre la dernière minute pour leurs cadeaux afin d’éviter un trop gros trou dans leur portefeuille.

Plus de la moitié (52%) ciblera donc principalement les affaires qui sont en solde, alors que 41% comptent magasiner à l’avance et 40% ne souhaitent pas sortir du budget qu’ils se seront fixé.

Les détaillants devront donc prendre ces éléments en considération s’ils souhaitent attirer des clients, car 66% d’entre eux choisiront le commerce dépendamment des ventes ou promotions.

Des journées promotionnelles surveillées

Signe que la recherche des bonnes affaires n’est pas près d’arrêter, les journées promotionnelles sont de plus en plus populaires auprès des Canadiens qui préfèrent parfois reporter leurs achats pour profiter de ces rabais.

Par exemple, 40% des sondés envisagent d’acheter lors du Vendredi fou, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport à 2022.

Le Cyberlundi et les soldes du lendemain de Noël sont aussi très appréciés, avec respectivement 37% et 32% des intentions d’achat. En 2022, seulement 21% des Canadiens attendaient le Cyberlundi pour leur magasinage des Fêtes et 18% les reportaient après Noël.

Les Québécois moins dépensiers

Selon ce coup de sonde, les consommateurs canadiens sont prêts à dépenser 898$ en moyenne lors de ce temps des Fêtes. Il s’agit d’une hausse par rapport à l’année dernière où la moyenne se situait à 782$.

Cependant, les dépenses des Québécois risquent d’être moins importantes puisqu’ils sont prêts à débourser 663$ en moyenne. La plus grande part du budget sera réservé à la réception, avec les dépenses de nourriture et d’alcool.

Le sondage a été mené auprès de 2500 Canadiens de plus de 18 ans entre le 14 et le 23 août 2023.