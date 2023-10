«Canada’s Drag Race»: deux reines québécoises entrent dans la compétition

Deux reines montréalaises tenteront de devenir la prochaine «superstar du drag» canadienne: Denim et Sisi Superstar entrent dans la course pour la quatrième saison de Canada’s Drag Race, dont le démarrage est prévu le mois prochain.

Au fil d’une dizaine de semaines de compétition, onze candidates s’affronteront dans une série de défis hebdomadaires des plus sérieux aux plus loufoques, histoire d’impressionner le panel composé de Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor. Le prix: le titre convoité, une couronne et un sceptre, certes, mais également la coquette somme de 100 000$.

Photo fournie par Crave

L’une d’entre elles succédera-t-elle à Gisèle Lullaby, la Montréalaise ayant raflé les honneurs au terme de la troisième saison de Canada’s Drag Race? La réponse dans quelques semaines.

• La quatrième saison de Canada’s Drag Race s’amorcera le 16 novembre sur les ondes de Crave.

