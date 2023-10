GUÉRETTE, Ronald



Le 8 octobre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé Ronald Guérette, conjoint de Liliane Smith.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son frère Normand, ses soeurs Denise et Doris, sa belle-soeur Carole, ses neveux et nièces Patricia, David, Patrick (Stéphanie), Steven, Mary Ann, Christine, Bernard, Louis-Philippe (Jessie) et Émilie (Jean-François) et leurs enfants, ainsi que parents et amis.Un hommage en sa mémoire sera célébré dans l'intimité de sa famille.Un don en sa mémoire peut être versé à la Fondation Jean-Neveu.www.dignitequebec.com