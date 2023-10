LABERGE, André



À Terrebonne, le 11 octobre 2023, est décédé André Laberge à l'âge de 90 ans.Il laisse dans le deuil sa soeur Claudette, ses enfants Josée (Eric), Nathalie (Martin), ses petits-enfants Sébastien, Jean-Philippe, Charlotte et Tristan ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 octobre de 13 heures à 16 heures et une cérémonie commémorative suivra à 16 heures au complexe Les Espaces Mémoria, 438, rue Notre-Dame, Repentigny: