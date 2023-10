Des dizaines de morts, non des centaines, à l'hôpital de Gaza

Le tir meurtrier sur un hôpital de Gaza, dont Israël et les mouvements armés palestiniens se rejettent la responsabilité, a fait «quelques dizaines de morts» et non des centaines, a affirmé à l'AFP mercredi un responsable d'un service de renseignement européen.

• À lire aussi: Frappes sur un hôpital de Gaza: des manifestations éclatent partout dans le monde arabe

• À lire aussi: Israël autorise l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte

• À lire aussi: Frappe meurtrière sur un hôpital à Gaza: ce que l'on sait

«Il n'y a pas 200 voire 500 morts, mais plutôt quelques dizaines, probablement entre 10 et 50», a affirmé cette source sous couvert de l'anonymat, qui estime par ailleurs qu'«Israël n'a probablement pas fait ça», d'après les «pistes sérieuses» de renseignement dont ses services disposent.

Mercredi à mi-journée, le ministère de la Santé du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, faisait état d'un bilan d'au moins 471 morts.

«Le bâtiment n'a pas été détruit», a ajouté cette source européenne. Et «l'hôpital avait probablement été évacué précédemment, comme tout un tas d'hôpitaux situés dans le nord de Gaza», après l'injonction en ce sens de l'armée israélienne, a-t-il souligné, assurant par ailleurs qu'«aucun élément ne corrobore» le fait que des centaines de personnes se trouvaient sur le parking où a atterri la frappe.

Palestiniens et Israéliens se rejettent mutuellement la responsabilité du drame.

Le Hamas a immédiatement dénoncé une frappe israélienne. Israël a de son côté démenti être à l'origine du tir, attribuant celui-ci à un lancement de roquette raté du groupe armé palestinien Jihad islamique, allié du Hamas.

«Il y a pas mal de roquettes qui ont des incidents de tir», a fait valoir mercredi soir ce haut responsable européen du renseignement.

Écoutez l'entrevue avec David Corona, ex-négociateur dans l'attentat de Charlie Hebdo, à l’émission de Yasmine Abdelfadel via QUB radio :

Les États-Unis ont invoqué mercredi leur propre renseignement pour soutenir, y compris par la voix de leur président Joe Biden, en visite en Israël, que l'Etat hébreu était hors de cause.

«Nous continuons à rassembler des informations, mais notre position aujourd'hui, fondée sur l'analyse d'images aériennes, de communications interceptées et d'information en accès libre, est qu'Israël n'est pas responsable de l'explosion survenue à l'hôpital de Gaza», a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, sur le réseau social X (ex-Twitter).