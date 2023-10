En vedette dans «Classé secret 2» et «Lac-Noir 2»: «Mon équilibre, je le trouve dans le déséquilibre», dit Mélissa Désormeaux-Poulin

Mélissa Désormeaux-Poulin n’a eu que 48 heures pour souffler entre le tournage de la deuxième saison des séries Classé secret et Lac-Noir, le printemps dernier.

Elle a ainsi dû passer de son interprétation de la directrice des Services de sécurité du Canada (SSC) Rachel Miller, une femme qui porte la sécurité nationale sur ses épaules, aux habits de la policière Valérie Roberge, qui ne l’a pas facile non plus depuis que son fils Dave (Anthony Therrien) est devenu un... loup-garou.

Pour la comédienne de 42 ans, le jeu dans Classé secret est toutefois plus demandant physiquement et mentalement.

«Comme j’ai enchaîné avec Lac-Noir deux jours après avoir terminé Classé secret, il a fallu que je me déprogramme rapidement de Rachel, qui est pratiquement comme un robot. Rachel est déconnectée, ne bouge presque pas et n’a pas d’émotions. Elle ne sourit pas, ne cligne pas vraiment des yeux et se tient très droite. Même dans le corps, il a fallu que je fasse tout un travail, que je déplace ma voix. J’ai réalisé à quel point je me changeais pour Rachel et comment Valérie me ressemble davantage», a dit Mélissa Désormeaux-Poulin en entrevue avec l’Agence QMI.

Les deux productions débarquent coup sur coup sur nos écrans, ramenant Mélissa Désormeaux-Poulin à l’avant-plan alors qu’elle en est – déjà – à sa 35e année de jeu devant la caméra. Classé secret 2 prend l’affiche à ADDIK le mercredi 18 octobre, à 21h, alors que Lac-Noir 2 débarque sur Club illico le jeudi 26 octobre.

Intensité dans la préparation

Bourreau de travail, Mélissa Désormeaux-Poulin dissèque chaque scène avant le début d’un tournage.

Dans le cas de Classé secret, elle devait apprendre et livrer 400 scènes en cette deuxième saison, marquée par la montée en grade de son personnage et qui doit encore composer avec les répercussions de la mort de son conjoint Émile Darcy (Patrick Labbé), survenue 18 mois plus tôt.

«Ma préparation est très intense. Je me demande tout le temps à quoi sert chaque scène. Je travaille 24h sur 24 dans ma tête quand j’ai un nouveau tournage, car c’est ça qui me fait triper! Mon équilibre, je le trouve dans le déséquilibre. C’est très intense quand je tourne et après c’est plus calme, mais c’est comme ça que je suis heureuse. Je ne prends pas les choses à la légère et je suis bien préparée.»

Dans le cas de Valérie dans Lac-Noir, c’est l’action qui fait progresser l’histoire, tandis que dans Classé secret, c’est indéniablement Rachel qui permet aux intrigues d’avancer puisqu'elle est au cœur des tractations en tant que grande patronne des services secrets.

En ce début de deuxième saison, Rachel et son équipe en ont plein les bras avec le mercenaire français Robin Denard (Laurent Lucas) qui débarque à Montréal avec des intentions cachées, mais aussi avec l’enlèvement de deux ingénieurs québécois (Maxime De Cotret et Ted Pluviose) au Maghreb. De plus, Rachel doit composer avec sa belle-mère Maggie (France Castel), installée chez elle pour l'aider et qui cherche à savoir comment et pourquoi son fils Émile est mort.

«Rachel joue toujours sur deux tableaux, on ne sait pas si c’est vrai ou faux, alors il faut que je mette toujours un doute dans mon jeu», a dit son interprète, ne cachant pas que l'agente secrète «ne fait plus confiance à personne» étant donné que son ex était une taupe à la solde des Américains. Elle cherchera à savoir qui, dans l’équipe, a abattu Émile dans la série écrite par François Pagé, réalisée par Stéphan Beaudoin et produite par Duo Productions.

«Ce ne sera plus jamais possible pour Rachel de retrouver une vie normale. On va voir sa déchéance et elle va prendre de mauvaises décisions. De plus, il y a quelqu’un qui va s’amuser à lui enlever tout ce qu’elle aime. Elle va perdre le contrôle, laisser aller ses émotions et mettre des gens qu’elle aime en danger.»

Valérie tente de maintenir un dialogue avec son fils

Dans la suite de Lac-Noir, Valérie, qui ne s’est jamais sentie aussi en danger que maintenant, voit son fils s’éloigner, Dave étant maintenant un loup-garou. La policière est prise dans le mensonge à propos de la meute de loups-garous et, avec son collègue Adrien (Stéphane Demers), elle enquête sur de nouvelles attaques de loups. De plus, il y a toute une dimension politique qui s’ajoute à la série réalisée par Frédérik D’Amours et produite par Pixcom avec l’arrivée du Sénat des loups-garous.

«Valérie, il faut que je sois en forme physiquement, car je cours après des loups. Et comme on est dans un univers complètement fantastique, moi, mon rôle, c’est qu’on y croie et que je sois ancrée dans la réalité», a mentionné Mélissa Désormeaux-Poulin.

Cet automne, la comédienne voyage beaucoup à travers le pays pour tourner des publicités pour Kia et elle prend du temps avec ses proches et pour elle-même (elle s’adonne intensément au yoga depuis peu, parlant d’une «nouvelle bulle»).

Longévité

Mélissa Désormeaux-Poulin adore passionnément le métier qu’elle a choisi dès l’enfance, quand elle jouait dans le téléroman Jamais deux sans toi.

En fait, tout ce qu’elle fait ou aime s’inscrit dans la longévité. Autant sa carrière que sa relation amoureuse avec le père de ses enfants, Jonathan, avec qui elle partage sa vie depuis 26 ans.

«Je suis comme ça dans la vie, mes affaires sont à long terme. Mes relations, mes amis, mon chum, ça me ressemble ça. Si j’aime quelque chose, je ne vais pas le lâcher, comme mon métier. C’est un drôle de rapport que j’ai avec le jeu. Parfois, je voudrais plus, parfois je voudrais moins, mais ça me comble, c’est ça qui me fait le plus triper. Ma passion c’est ma job, alors je ne peux pas être plus heureuse. Ma peur, c’est que ça s’arrête. C’est juste ça le problème.»

Voudrait-elle faire autre chose, comme réaliser ou écrire? «Je voyais récemment une entrevue d’Anne Dorval qui disait qu’elle ne voulait pas faire autre chose que de jouer. Je suis à la même place qu’elle. J’aime contrôler mon affaire, j’aime être en gang, mais je ne pense pas que je pourrais être une bonne réalisatrice. C’est vraiment jouer qui me fait capoter. J’ai 42 ans et j’ai encore plein de désirs, de fantasmes à réaliser comme comédienne. Je suis faite pour jouer!»

Un nouveau projet «secret» pour l'actrice

Mélissa Désormeaux-Poulin recharge ses batteries, car elle tournera dès janvier un nouveau projet qui faisait partie de sa liste de souhaits comme comédienne.

«Je n’ai pas le droit d’en parler, mais ça fait partie de ma bucket list. C’est une affaire que je rêve de faire depuis longtemps, alors je suis très heureuse. Le tournage commence en janvier», a simplement dit la comédienne d’expérience.

Si vous la voyez observer des gens ou prendre des notes, c’est sans doute parce qu’elle est en train de nourrir son nouveau personnage et son jeu.

«Avec ce nouveau rôle et le fait que je ne suis pas en tournage en ce moment, j’ai le temps de regarder les gens, ça j’adore ça! Je m’inspire de gens autour de moi, je regarde comment les gens vivent, je regarde des séries. Après, avec les textes, il y a un gros travail de table pour comprendre ce qui se passe avant, qu’est-ce qui se passe dans chaque scène, etc.»