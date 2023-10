États-Unis: elle adopte un chat... sous la prescription de son médecin

Une femme de Virginie en pleine dépression a reçu une prescription pour le moins surprenante de la part de son médecin : «se procurer un chat».

Robin Sipe a vu ses yeux se remplir de larmes lors de sa consultation avec son pneumologue – Dr Earl D. King – en septembre dernier. Ce dernier, qui la traite depuis 15 ans pour sa maladie pulmonaire obstructive chronique, lui a alors demandé ce qui n’allait pas.

«Mon chat est mort récemment et je me sens vraiment triste et déprimée», a dit la femme de 67 ans à son médecin, selon le Washington Post. Elle lui a expliqué que son chat était décédé pendant l’été et que depuis elle se sentait seule.

Ainsi, sur son résumé de rendez-vous, le Dr King lui a remis des instructions pour recevoir ses vaccins pour la grippe et la COVID... mais aussi de «se procurer un chat».

«Robin était déprimée, pleurant à cause de la perte de son chat, et j'ai senti qu'un nouveau chat était le meilleur remède pour elle», a indiqué le pneumologue, soulignant les études prouvant que les animaux de compagnie peuvent améliorer la santé mentale des patients et aider les personnes âgées se sentant seules.

Du maïs, un cantaloup et... un chaton

Il n’a pas fallu beaucoup de temps avant que Robin Sipe prenne au mot son médecin. En sortant de la clinique, elle s’est rendue à un «stand» de produits agricoles pour acheter du maïs et un cantaloup, puis a aperçu un petit chaton blanc et noir.

L’animal, provenant d’une portée de cinq, avait perdu sa patte avant gauche peu de temps après sa naissance lorsqu’un objet lui est tombé dessus. Son handicap ne semblait pas affecter le chaton qui continuait de jouer et de se promener, s’est souvenue la femme qui s’est dite séduite.

«J'ai demandé si je pouvais ramener le chaton à la maison et je leur ai dit que je pouvais garantir qu'il serait en sécurité et heureux à l'intérieur. Ils avaient quatre autres chatons pour lesquels ils auraient besoin de trouver un foyer, alors ils ont dit d’accord. Ce gentil petit chaton était à moi», a raconté Mme Sipe qui se rappelle avoir entendu en échos le conseil de son médecin.

«J'ai acheté trois épis de maïs et un cantaloup pour 2,99 dollars, et ils ont convenu qu'un centime supplémentaire devrait couvrir le coût de [l’adoption] du chat», a-t-elle ajouté.

Sans hésitation, elle a choisi de nommer son nouvel animal de compagnie en l’honneur de son médecin.

«J’ai décidé de l’appel Earlene en l’honneur du Dr Earl King. Il ne m’aide pas seulement à respirer [en raison de ma maladie pulmonaire]. Il a toujours pris le temps de veiller à mon bien-être global. Dans ce cas, il a également traité mon cœur. Tout a changé en mieux quand j’ai trouvé Earlene», a conclu Robin Sipe.