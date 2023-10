ALLARD, Jean-Claude



De St-Roch de l'Achigan c'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean-Claude Allard survenu le 14 octobre 2023, à l'âge de 96 ans. Il était l'époux de feu Georgette Gariépy et le père de feu Lionel (Lise Venne) et de feu Michel (Flore Patry).Il laisse dans le deuil ses filles Louise (Michel Dionne), Madeleine (André Giguère), Raymonde (Jean-Marie Guilbault), Jacinthe (Jean Louis Lafortune) et Marie-Claude, ses brus: Lise et Flore ainsi que de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie à la résidence funéraire :le jeudi 19 octobre 2023 de 19h à 22h. Les funérailles auront lieu le vendredi 20 octobre à 11h en l'église de St-Roch de l'Achigan, suivies de l'inhumation au cimetière du même lieu. Ouverture du salon dès 9h30.La famille tient à remercier le personnel du CHRDL pour l'excellence de leurs soins.