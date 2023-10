Finale de l’Américaine : Les Astros répliquent

Les Astros de Houston ont signé un premier gain en finale de l’Américaine mercredi soir, et tirent désormais 2 à 1 face aux Rangers du Texas dans la série.

Dans ce premier duel présenté au Globe Life Field, les hommes du gérant Dusty Baker l’ont emporté 8 à 5.

Les Astros ont pris les devants dès leur deuxième tour au bâton et n’ont plus regardé vers l’arrière par la suite. Yordan Alvarez a profité d’un lancer raté par Max Scherzer pour fouler la plaque et ouvrir le pointage. Quelques instants plus tard, Martin Maldonado a frappé un simple qui a poussé Kyle Tucker et Mauricio Dudon au marbre.

Jose Altuve a étiré les bras du côté des vainqueurs. En troisième, il a expulsé un tir de Scherzer à 413 pieds de la plaque. Dubon, Alvarez et Jeremy Pena ont produit les autres points des Astros.

La réplique des Rangers est venue des bâtons de Josh Jung et d’Adolis Garcia. Le premier de ses deux athlètes a frappé deux circuits de deux points.

Le partant des Astros Cristian Javier a donné deux points, trois coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer trois adversaires sur des prises en cinq manches et deux tiers de boulot. Ryan Pressly a fini le boulot en neuvième, récoltant au passage son troisième sauvetage des présentes séries éliminatoires.

Scherzer a quant à lui vu son match prendre fin après quatre manches sur la butte. Il a permis cinq points sur autant de frappes en lieu sûr.

Les Astros et les Rangers se retrouveront pour le quatrième match jeudi soir.