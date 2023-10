Fonderie Horne : Rouyn-Noranda demande plus d’argent pour déménager 200 familles

La Ville de Rouyn-Noranda a réclamé, mercredi, plus de fonds que les 58 millions $ promis par Québec pour pouvoir déménager les 200 familles qui habitent dans la zone tampon créée autour de la fonderie Horne.

Par communiqué, la Ville a déploré que le gouvernement tarde à présenter son plan aux citoyens et que celui-ci risque de manquer de fonds.

«Depuis le mois de mars dernier, la Ville de Rouyn-Noranda n’a reçu aucun financement lui permettant de prendre en charge les tâches qui lui reviennent dans le cadre du projet d’ampleur de relocalisation de plus de 200 foyers. [...] Un soutien financier simple et rapide est souhaité», a réclamé la mairesse Diane Dallaire en soulignant que, malgré le manque d’aide, la Ville a déjà embauché deux employés pour travailler sur le dossier de relocalisation.

«La Ville de Rouyn-Noranda demande au gouvernement du Québec de mettre en place les conditions gagnantes à la réalisation de ce projet historique. De plus, un constat s’impose à l’effet que le montant de 58 M$ annoncé par le gouvernement du Québec le 16 mars dernier sera nettement insuffisant», a-t-on ajouté.

En plus des craintes monétaires, la Ville veut s’assurer que Québec finance des logements sociaux pour l’ensemble de son territoire, et non seulement pour les familles déplacées en raison de la fonderie.

«Ne pas répondre à l’ensemble de ces besoins risquerait de se traduire en un sentiment d’injustice de la part de ceux qui attendent depuis plusieurs années. La Ville ne souhaite pas l’ajout de telles tensions au sein de sa communauté», a déploré Rouyn-Noranda.

Le cabinet de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, n’a pas réagi dans l’immédiat.

Quelque 200 familles doivent déménager d’une zone tampon mise en place à proximité de la fonderie Horne en raison des rejets toxiques d’arsenic de l’usine. L’entreprise propriétaire de la fonderie, Glencore, s’est entendue avec Québec pour faire diminuer ses émissions d’arsenic de 100 à 15 nanogrammes par mètre cube, un taux néanmoins cinq fois plus élevé que la norme québécoise.