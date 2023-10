Gabriel Nadeau-Dubois: un politicien pas comme les autres

Gabriel Nadeau-Dubois n’a jamais eu la langue de bois. Ou du moins, pas souvent. Lorsqu’il dit qu’après les élections de 2026, il se posera des questions sur son avenir politique, il faut donc le croire sur parole.

En entrevue cette semaine avec Radio-Canada, son aveu n’est pas passé inaperçu. Il est en effet plutôt rare d’entendre un politicien discuter ouvertement de la possibilité de son éventuel départ.

Il faut dire qu’à 33 ans seulement, mais député depuis six ans déjà, GND fait maintenant partie intégrante du paysage politique québécois. En 2012, les Québécois l’avaient néanmoins découvert lors du Printemps érable.

Alors co-porte-parole de la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (Classe), il s’était révélé être un redoutable orateur, un organisateur né et un défenseur ardent de l’égalité des chances en éducation.

Le jeune GND dérangeait. Beaucoup. Il brassait durement la cage du gouvernement Charest, mais aussi celle de la Classe...

Pour ou contre ses idées ou ses méthodes, ce jeune homme était brillant. C’était indéniable. Qu’il saute ensuite dans l’arène politique pour tenter de brasser la cage de l’intérieur même du « système », tombait sous le sens. Qu’il le fasse avec QS, un parti de gauche, encore plus.

Déception

De ces jours, le co-porte parole masculin de Québec solidaire est toutefois déçu. Et ça se sent. Même dans la partielle de Jean-Talon, QS a terminé troisième.

Il voit surtout que son parti s’entête à faire du sur-place. Dix-sept ans après sa formation, QS se languit à la deuxième opposition. En comparaison, le Parti québécois prenait le pouvoir huit ans à peine après sa création et la CAQ, après sept ans seulement.

GND voit aussi que son parti a de la difficulté à s’étendre loin de Montréal et que son électorat, plus jeune, vote moins que les plus vieux.

Il voit bien que si QS se dit souverainiste, sa propre base est nettement plus polarisée sur le sujet. Résultat: impossible de prendre au sérieux son credo indépendantiste.

Pis encore, devant la remontée surprise du Parti québécois, maintenant au 2e rang chez les francophones, même le rêve de GND de voir son parti finir au moins par accéder au statut d’opposition officielle semble s’être évaporé.

Une ironie sans pardon

Six ans après le rejet brutal par QS de toute alliance électorale avec le PQ – ce qu’on appelait à l’époque la fameuse «convergence» –, l’ironie est cruelle.

Cela dit, la réalité est que GND, avec Manon Massé et Amir Khadir avant eux, est devenu une voix essentielle. Non seulement à l’Assemblée nationale, mais dans la dynamique même de la société québécoise.

Pendant que la crise du logement s’incruste, que l’itinérance explose et que les services publics craquent plus que jamais de partout, toute voix plaidant intelligemment pour une plus grande égalité des chances est précieuse.

C’est pourquoi, si jamais, après avoir terminé son mandat, Gabriel Nadeau-Dubois décidait bel et bien de quitter la politique, on se souhaite qu’il trouve rapidement un nouveau tremplin pour continuer à le faire.

Encore et toujours, bien entendu, à sa manière. En 2012, on sentait déjà que ce jeune homme n’était pas comme les autres. Depuis, il a su devenir un politicien pas comme les autres.

Le prochain chapitre, lorsqu’il viendra, s’annonce sûrement de la même eau...