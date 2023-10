La fausse fermeté de François Legault quand vient le temps de défendre le français

Le gouvernement caquiste a raison de vouloir redéfinir la structure de financement des universités, en retirant certains privilèges aux Canadiens qui viennent étudier au Québec à nos frais.

Il a raison de vouloir favoriser les universités francophones, et remettre en question, ne serait-ce qu’en paroles, le privilège insensé des universités anglophones au Québec.

On ne le répétera jamais assez: le Québec finance à même ses fonds publics son anglicisation, son assimilation. Le Québec s’est fait croire avec la Révolution tranquille qu’il s’était décolonisé, mais il s’agissait d’une décolonisation de surface.

De ce point de vue, François Legault a beau dire qu’il fera tout ce qu’il peut pour empêcher la décomposition identitaire du peuple québécois et l’anglicisation de la grande région métropolitaine, c’est tout simplement faux, dans la mesure où il refuse les trois grandes «mesures», si je puis me permettre ce terme un peu inadéquat, susceptibles de renverser structurellement la situation.

Ainsi, François Legault refuse l’indépendance du Québec, alors qu’elle seule nous permettrait de rompre avec une fédération qui nous anglicise et qui condamne le fait français à devenir folklorique autant à la grandeur du Canada qu’au Québec même.

De même, François Legault refuse de réduire les seuils d’immigration et de couper drastiquement l’immigration temporaire – alors que l’immigration massive est la cause première de l’anglicisation du Québec depuis la fin des années 1990 et, pourrait-on dire, depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Pire encore, il pense augmenter les seuils, sous la pression de Christine Fréchette, qui est la représentante de l’aile multiculturaliste à la CAQ, et du milieu patronal, pour qui les nations doivent se dissoudre dans la matrice du marché mondialisé.

Enfin, François Legault refuse d’appliquer la loi 101 au cégep, alors qu’il s’agirait d’une mesure authentiquement structurante pour franciser les nouvelles générations et s’assurer que les structures institutionnelles orientent les comportements sociaux dans une perspective d’intégration culturelle.

Mais je le redis, François Legault ne veut rien faire de tout cela.

Peut-être qu’au fond de lui, il s’en veut de ne pas le faire. Peut-être se juge-t-il étouffé par une coalition qui ne pratique plus qu’un nationalisme de façade?

Qui croit sérieusement qu’au fond de lui, François Legault accepte que son peuple soit condamné au rabougrissement provincial?

Qui croit sérieusement qu’au fond de lui, il veut être le premier ministre qui, à l’échelle de l’histoire, aura accéléré et peut-être rendu irréversible la submersion migratoire de la majorité historique francophone?

Qui croit sérieusement qu’il trouve normal que tant d’immigrés ou enfants d’immigrés poursuivent leurs études en anglais, dès lors qu’ils sont déliés des obligations associées à la loi 101?

Et pourtant, tout cela, il l’accepte.

Lui qui aime se croire volontaire, lui qui vénère l’action, il prend la pose du résigné historique.

Ce n’est pas sans raison que tant de nationalistes, aujourd’hui, s’en détournent.