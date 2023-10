La rude montée des Plouffe au théâtre

Après s’être illustrée à la radio, à la télévision et au cinéma, la célèbre famille de Roger Lemelin accède enfin au théâtre.

L’ascension s’avérait aussi abrupte qu’elle l’était dans les années 1930 pour les familles modestes de la basse ville rêvant, comme Ovide Plouffe (et Roger Lemelin lui-même), d’accéder à la haute ville. Le Trident, fer de lance du théâtre à Québec, a relevé le défi de transporter sur scène cette famille qui fit les beaux jours de la télévision québécoise de 1953 à 1959. Délicate opération à laquelle s’est associé le Théâtre Denise-Pelletier dont la mission principale est d’initier les jeunes à la culture théâtrale.

La pièce à l’affiche du Théâtre Denise-Pelletier jusqu’à samedi prochain (elle sera sûrement prolongée ou reprise tant son succès est grand) a dû estomaquer tous les Québécois des générations «y» et «z» qui l’ont vue. Elle pue un bon Dieu qui n’existe plus au Québec et elle exhale une telle naïveté qu’elle paraît caricaturale. Même la hargne sourde de Théophile (Roger Léger) contre les Anglais semble outrancière. Quant aux spectateurs plus âgés, ils ont vite repris contact avec les membres d’une famille qu’ils connaissent par cœur grâce à la télévision.

NOSTALGIE QUE TU NOUS TIENS!

Je serais surpris que ses aficionados n’aient pas comme moi éprouvé une grande nostalgie pour Amanda Alarie, Paul Guèvremont, Jean-Louis Roux, Émile Genest, Denise Pelletier, Pierre Valcour et Rolland Bédard qui avaient campé les personnages principaux avec tant de vérité. Heureusement, l’auteure de l’adaptation n’a pas essayé de faire revivre le père Gédéon que Doris Lussier avait immortalisé, puis rendu presque insupportable par ses outrances. Les moins âgés qui ont adoré les Plouffe de Gilles Carle doivent avoir eu du mal à ne pas voir Anne Létourneau en Rita Toulouse, Denise Filiatrault en Cécile ou Juliette Huot en Joséphine.

Malgré ma bonne volonté, j’ai eu du mal à faire maison nette des personnages de la série de télévision solidement imprimés dans mes souvenirs. C’était injuste pour la distribution remarquable que Le Trident a réunie sur scène. Ça l’est encore plus pour Maryse Lapierre qui a trouvé le moyen de faire voyager de façon extrêmement fluide sa quinzaine de comédiens dans des décors complexes et très astucieux.

TOUT UN PARI

L’adaptation d’Isabelle Hubert, qui emprunte davantage au roman et au film qu’à la série elle-même, délaisse la théâtralité traditionnelle au profit d’une succession de scènes qui tiennent surtout de la chronique. Certains tableaux sont à crouler de rire, notamment celui de l’opéra que monte Ovide pour sa famille. Celui de la visite du roi George VI et de la reine à Québec à la veille de la Deuxième Grande Guerre est une vraie pièce d’anthologie.

C’était tout un pari d’adapter pour la scène le roman de mon regretté camarade Roger Lemelin. Malgré le respect que je dois à Roger, son roman a pris un solide coup de vieux. Il a la naïveté de la plupart des romans de cette époque naissante de notre littérature. Le pari de le porter au théâtre était d’autant plus risqué que la télévision et le cinéma avaient donné aux personnages des Plouffe des dimensions et une profondeur que le roman leur avait «mesquinées».

C’est à l’excellent réalisateur de la série de télévision Jean-Paul Fugère qu’on devait cette valeur ajoutée. Elle semble avoir échappé à l’adaptatrice et à la metteure en scène de la pièce. Pas plus facile d’accéder au théâtre qu’à la haute ville de Québec!