Le gouvernement Legault préfère les Français aux Canadiens

Un étudiant français, belge ou suisse paiera moins en droit de scolarité qu’un Canadien d’une province voisine. C’est ce que le gouvernement Legault, par la voie de sa ministre de l’Enseignement supérieur, a décidé cette semaine.

Quel est l’objectif de cette mesure qui risque de mettre à mal le financement et l’attractivité de certaines institutions québécoises? Mystère. On ne sait pas si c’est une question de sous ou une question de protection du français, ou aucun des deux. Chose certaine, le gouvernement souhaite démontrer qu’il agit en matière d’anglicisation, même lorsqu’il choisit la mauvaise cible et le mauvais moyen.

Le gouvernement se paie une manchette, un titre d’article ou de chronique, laissant croire qu’il va serrer la vis aux établissements d’enseignement anglophones alors que concrètement, ce sont aux étudiants des autres provinces, nos concitoyens, rappelons-le, qui sont visés.

On prétend que le gouvernement n’a pas à subventionner les études d’étudiants ontariens ou manitobains pour qu’ils reviennent chez eux une fois diplômés. Soit. Alors pourquoi subventionne-t-on les études d’un étudiant français, belge ou suisse? Qu’est-ce que cela nous rapporte de plus?

Un étudiant étranger ne peut avoir accès à des programmes universitaires sans un visa étudiant. On connaît donc le statut de la personne qui arrive de l’étranger. Or, est-ce qu’un Ontarien qui est au Québec depuis 18 mois est considéré comme un résident québécois et ainsi a accès au tarif local? La question se pose.

À partir de quel moment un Ontarien est-il considéré comme Québécois aux yeux du ministère de l’Enseignement supérieur? Et s’il décide de rester après ses études, va-t-on lui rembourser, par le biais de crédit d’impôt, la différence?

Les conséquences de cette opération de relations publiques pourraient être désastreuses, voire existentielles pour l’Université Bishop’s par exemple et ce, à court terme. À moyen terme, encore une fois on a l’impression que le gouvernement de la CAQ mène une guerre contre la communauté anglophone et ses institutions, même lorsqu’elles font notre fierté à l’international.