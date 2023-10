Le Hamas force le retour de Joe Biden au Proche-Orient

Lors de la campagne 2020, le candidat Joe Biden affirmait avec conviction qu’il souhaitait le retour des États-Unis dans un rôle de meneur sur la scène internationale.

Avec une pointe d’arrogance tout américaine, il précisait qu’aucun autre pays n’était en mesure de rassembler les forces du monde libre. Il ne se doutait probablement pas qu’il aurait à appuyer si souvent ses propos de gestes concrets.

Retour au Proche-Orient contre son gré

Personne n’a été surpris de la réaction américaine à l’attaque terroriste du Hamas. Depuis la fin de la Deuxième Guerre et la création d’Israël, les deux partenaires ont traversé bien des crises, mais leurs intérêts communs ont permis à cette relation de durer.

Si des intérêts stratégiques justifient toujours une présence américaine au Proche-Orient, les États-Unis se concentrent désormais de plus en plus vers des régions ou des pays qui représentent une plus grande menace pour eux.

Au-delà des vives émotions qu’ont dû ressentir le président et ses conseillers devant l’horreur des scènes qu’on leur présentait, il faut s’assurer que le rationalisme s’impose. L’attention ne doit pas être détournée trop longtemps des priorités.

Ne prendre qu’un brin de perspective permet de pointer vers les menaces les plus importantes pour les États-Unis : la lutte aux changements climatiques, la Russie qui se comporte comme un voyou (autant en Ukraine que par son implication dans les élections américaines) et la Chine qui roule des mécaniques dans la zone Asie-Pacifique.

Joe Biden est bien conscient que son pays n’a plus autant besoin de s’impliquer au Proche-Orient. Il devra maintenant jouer à l’équilibriste pour déterminer jusqu’où il est prêt à s’investir sans négliger les priorités.

Mission impossible

Air Force One n’avait pas encore décollé que déjà la Maison-Blanche confirmait l’annulation de la rencontre entre le président américain et trois meneurs de la région en Jordanie.

Déjà, la donne change en raison d’une attaque contre un hôpital à Gaza. Soucieux de préserver ses liens avec le monde arabe, Biden hérite pour le moment d’un mal de tête supplémentaire.

Il lui reste maintenant à appuyer Israël, mais tout en veillant à ce que sa riposte soit «mesurée». Si on peut comprendre un désir de vengeance et la nécessité d’assurer sa protection, se commettre dans des actions comparables à celles du Hamas pourrait anéantir les tentatives d’éviter que le conflit enflamme la région.

Quand on observe froidement la situation, si les États-Unis ne veillaient qu’à servir leurs propres intérêts, ils ne demeureraient dans cette région que pour surveiller le terrorisme, s’assurer de l’approvisionnement en pétrole et empêcher une montée en puissance de l’Iran (nucléaire).

Voici donc Biden qui débarque au pire moment, en plein affrontement, alors qu’Israël étouffe son voisin et qu’on tarde à évacuer ceux qui souhaitent quitter la Palestine ou à faire entrer l’aide humanitaire.

S’il parvient à sauver des vies américaines, ce déplacement risqué n’aura pas été vain.