Le milieu communautaire a aussi besoin d’argent et de soutien

M. Carmant, vous avez récemment mentionné que les personnes travaillant à la DPJ devraient recevoir une hausse salariale plus substantielle que le reste des travailleurs du réseau de la Santé et des Services sociaux. En sommes, vous dites que leur travail «est beaucoup plus compliqué et exigeant que ce qui se fait en CLSC. Il faut que [leur] rémunération le reflète.»

Le milieu communautaire jeunesse se questionne sur la vision que vous entretenez de leur rôle vis-à-vis les mêmes jeunes. Après tout, ce sont ces organismes qui agissent comme filet de sécurité, tant en amont qu’en aval, pour les jeunes pris en charge par la protection de la jeunesse.

Est-ce que le fait de côtoyer et soutenir les mêmes jeunes ne devrait pas vous convaincre de la nécessité de financer à la hauteur des besoins ces organismes?

Le milieu communautaire

Les intervenants des Auberges du cœur côtoient quotidiennement ces jeunes qui ont vécu des abus physiques et psychologiques, qui traînent leurs traumas, qui ont des pensées suicidaires et qui passeront parfois aux actes. Ces intervenants qui, après un quart de travail à devoir naviguer dans les mêmes paramètres législatifs, se retrouvent émotionnellement et psychologiquement épuisés, les larmes aux yeux et en questionnement sur leur état afin de recommencer le lendemain ne méritent pas cette considération?

Ils sont pourtant au front, avec et pour ces jeunes, afin de nourrir leur espoir et entretenir leur résilience. Nous avons la ferme conviction que les organismes d’action communautaire jeunesse permettent aux jeunes de dépasser le plafond qu’il leur a été imposé. Que ce soit par une médicalisation de leurs problèmes sociaux, un parcours en protection de la jeunesse, une scolarisation parsemée d’embûches, et plus encore, ces jeunes ne sont pas la somme de leurs problèmes, mais plutôt l’addition de leurs potentiels.

Attention à ne pas évaluer les salaires en quantifiant la misère des personnes dans les différents services.

Les besoins de rattrapage financier des maisons d’hébergement communautaire jeunesse sont immenses. À elles seules, les Auberges du cœur auraient besoin de 28 M$ annuellement pour être en mesure de se consacrer à 100% à leur mission.

L’itinérance

Nous avons beaucoup parlé d’itinérance dans les derniers mois. Le sommet sur l’itinérance, organisé par l’Union des municipalités du Québec, a permis de révéler au grand jour ce que nous décrions depuis tellement d’années. Une crise annoncée, mais très peu d’actions structurantes et concertées. Par ailleurs, même si le sujet fut largement abordé, l’itinérance jeunesse est restée une fois de plus au rayon des oubliés. Elle est pourtant bien réelle et de plus en plus visible.

Les ressources d’hébergement communautaire jeunesse sont au cœur de l’action en prévention de l’itinérance! Pourtant nos besoins, nos réalités, notre sous-financement passent souvent sous silence.

M. Carmant, chaque travail a son importance et celui des intervenants des Auberges du cœur vaut son pesant d’or, alors pensez à nous.

Paule Dalphond, Directrice générale, Regroupement des Auberges du cœur du Québec