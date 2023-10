Le petit nationalisme de repli du gouvernement Legault

On s’accuse de péter sur le Canada et de dire des conneries.

Pour un débat sur le financement des universités, on se serait attendu à un peu plus de hauteur.

Et pourtant, on ne peut pas être surpris.

En s’attaquant aux Canadiens qui étudient au Québec, le gouvernement Legault ne demandait qu’une chose: une bonne vieille chicane avec le Canada anglais. Avec un peu de chance, les chroniqueurs du Globe and Mail et du National Post déraperaient et on pourrait crier au Québec bashing!

Le problème, c’est que pour une fois, le Canada anglais a raison d’être collé au plafond.

Quel rééquilibrage?

Lorsqu’elle a annoncé vouloir doubler les frais de scolarité que les universités facturent aux étudiants des autres provinces canadiennes, la ministre Pascale Déry a invoqué un nécessaire rééquilibrage.

Elle a plaidé que les frais universitaires sont si bas au Québec, que les étudiants canadiens-anglais viennent chez nous se payer injustement des études au rabais.

Le problème, c’est que c’est là un grave raccourci.

Vérification faite, ce ne sont que 33% des étudiants du reste du Canada qui paient moins cher au Québec que chez eux!

On parle ici des étudiants en dentisterie, droit, commerce et génie qui ont un deal au Québec. Mais pour les autres, en sciences, arts, littérature, kinésiologie et j’en passe, les frais se comparent, pire dans certaines provinces, ce sont NOS Québécois qui ont droit à une aubaine.

Morale de l’histoire, on est loin du compte. Quoi qu’en dise le gouvernement Legault, le Canada anglais ne profite pas de nous.

Carrés rouges

Ce qui ne veut pas dire que nos universités francophones ne sont pas sous-financées.

Pour cela, on peut remercier les années d’austérité, le triste héritage des carrés rouges et les politiques discriminatoires du gouvernement fédéral quant à l’octroi de visas aux étudiants étrangers francophones.

Une chose est certaine.

Entretenir l’illusion que l’UQAM et l’Université de Montréal souffrent parce que les Ontariens ne paient pas assez cher leurs études à McGill relève de la politique fiction.

C’est une politique vindicative, comme si punir McGill, affaiblir la plus grande université du Québec allait vraiment aider les autres à rayonner davantage.

C’est surtout une lecture très étroite de la situation du Québec au Canada.

Toujours le français

«Le nombre d’anglophones au Québec, ça menace la survie du français», a tranché François Legault.

Les immigrants ne suffisaient pas, il fallait vraiment faire des universités anglophones les nouveaux boucs émissaires du déclin du français?

Bien sûr, tout ça est très populaire. Mais la politique partisane accouche rarement de bonnes politiques publiques.

Car objectivement, le «plancher» de 17 000$ imposé aux étudiants canadiens ne les empêchera pas de venir faire leur droit, leur génie, leur commerce à Montréal.

Mettre le feu aux poudres des relations du Québec avec le Canada et définancer McGill pour venir en aide à l’UQTR ne freineront pas l’anglicisation.

Mais ça paraît bien de traiter les Canadiens comme des étrangers, tout en oubliant que le Québec reçoit 14 G$ de péréquation.

François Legault semble encore une fois entretenir l’illusion que le Québec peut faire semblant d’être souverain tout en restant dans le Canada. Le jour viendra où ce manège ne sera plus viable.