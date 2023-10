Le Québec champion de l’inflation au Canada pour un 4e mois de suite

L’inflation ralentit au Canada, mais s’accélère au Québec, où les prix augmentent le plus rapidement pour le quatrième mois d’affilée. Si le loyer ou l’hypothèque sont les principaux coupables, les prix sur les menus des restaurants n’y sont pas étrangers non plus.

«Les restaurants au Québec sont plus chers qu’ailleurs. Les prix sur les menus augmentent beaucoup», indique Sylvain Charlebois, de l’Université Dalhousie.

Dans l’ensemble du pays, les restaurants ont affiché des prix en hausse de 6,1% en septembre. Au Québec, le bond est de 8,2%, indique Statistique Canada dans son plus récent rapport publié mardi.

Pour l’inflation totale, le Canada est passé de 4% en août à 3,8% en septembre. Mais le Québec est passé de 4,6% à 4,8%.

Il n’y a que la Nouvelle-Écosse qui affiche un taux de 4,8% elle aussi. L’Ontario, par exemple, est à 3,6%.

Le Québec est le champion de l’inflation depuis quatre mois consécutifs. En mai, la Saskatchewan avait affiché un taux de 4,3%, contre 4% pour le Québec.

En matière d’aliments, dans les épiceries et les restaurants, en septembre, le Québec devance encore le Canada, à 6,7% contre 5,9%.

«On s’en va dans la bonne direction, mais c’est plus haut au Québec qu’ailleurs. La viande et les fruits sont aussi en forte hausse», indique l’expert.

Le prix du porc est notamment reparti vers le haut au Québec, avec un bond de 8,1% (3,7% pour le Canada).

Les fruits frais sont aussi en hausse de 8,3% au Québec, contre 3,1% en Ontario et 3% au Canada.

Après la bouffe, place au logement

Le prix de ce qu’on mange continue donc de grimper, mais ce n’est rien comparé au prix du logement (+6,7% au Québec en septembre).

Statistique Canada calcule l’inflation grâce au panier de consommation, où le logement compte pour 29,8% contre 15,9% pour les aliments.

Non seulement son impact est deux fois plus important, mais son prix ne va pas diminuer de sitôt.

«Le taux d’inflation du logement est de 5-6% chaque mois depuis deux ans et je ne m’attends pas à des améliorations dans les mois à venir», indique Benoit Durocher, économiste chez Desjardins.

Il rappelle qu’une «vague de renouvellements hypothécaires» nous attend au cours des 24 prochains mois, ce qui va faire augmenter les taux d’intérêts d’un paquet de propriétaires.

La RBC – la plus grosse banque du pays – devra par exemple renouveler 41% de ses prêts hypothécaires d’ici deux ans.

Au Canada, en septembre, le coût de l’intérêt hypothécaire a bondi de 30,6%. C’était 30,9% en août et 30,6% en juillet. La donnée n’est pas calculée pour les provinces.

«On va être là-dedans pour un bon petit bout encore. Ça risque de tirer l’inflation vers le haut», observe l’économiste.

