Les 27 et 28 décembre à la Maison symphonique: une incursion symphonique dans l’œuvre de Céline Dion

L’Orchestre Philarmonique du Québec et son chef Alexandre Da Costa feront la part belle aux chansons à succès Pour que tu m’aimes encore, J’irai où tu iras et My Heart Will Go On de Céline Dion dans le spectacle Céline Symphonique, qui célébrera l’œuvre de la plus grande chanteuse du monde, en décembre prochain, à la Maison symphonique de Montréal.

Voilà qui offrira sans aucun doute un baume à Céline Dion, qui est atteinte du syndrome de la personne raide, maladie rare qui la tient malheureusement éloignée de la scène depuis trop longtemps. À défaut de l'aider à guérir, cette proposition lui fera certainement chaud au coeur, en plus de bercer ses plus grands admirateurs.

Rendez-vous proposé par Gestev, Céline Symphonique se déclinera en quatre représentations, soit le 27 décembre (13 h 30 et 20 h) et le 28 décembre (13 h 30 et 20 h) prochains. On ne sait pas à cette heure si le spectacle sera repris ailleurs, notamment à Québec.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

47 musiciens et six solistes sur scène

Le violoniste soliste et directeur artistique Alexandre Da Costa s’entourera de 47 musiciens pour faire vibrer le public avec la musique qui a porté la carrière internationale de la chanteuse de Charlemagne. Les solistes Josiane Comeau, Jennifer-Lee Dupuy, Measha Brueggergosman-Lee, Vincent Niclo, Anne Sila et Barnev Valsaint pousseront pour leur part la note sur les pièces mythiques de l'artiste de 55 ans.

Le Montréalais Alexandre Da Costa, qui dirige son ensemble musical debout, violon à la main, a brillé sur quatre continents depuis le début de sa prolifique carrière. Le chef de 44 ans a présenté plus de 2000 concerts dans 30 pays. Il a remporté un prix Juno et diverses distinctions à l’international.

Les billets seront offerts lors d’une prévente, ce jeudi, dès 10 h, aux abonnés de l’Infolettre de la Place des Arts. La vente générale s’amorcera vendredi, à 10 h, sur les portails de Gestev et de la Place des Arts.

