Première de Matthieu Pepper: la fête était (vraiment) prise au village

Matthieu Pepper laissait à peine quelques secondes au public pour qu’il reprenne son souffle entre les blagues, lors de son spectacle En attendant la fête au village, mercredi à la Salle Albert-Rousseau.

C'est l'évidence même : on reconnait un humoriste talentueux lorsqu’il est en mesure de faire rire ses spectateurs, avec son charisme et son franc-parler, avant même d’avoir terminé son gag. Matthieu Pepper s’est aisément hissé dans cette catégorie pour souligner la première médiatique du premier one man show de sa carrière.

La découverte de l’année au dernier Gala les Olivier a présenté un spectacle empreint d’autodérision et d’authenticité, surtout lorsqu’il racontait ses déboires de jeunesse.

Avec un style qui rappelle parfois celui de Jean-Marc Parent, l’humoriste de 33 ans a parlé sans complexe et de façon hilarante de son poids et de ses premières aventures sexuelles. Son talent pour normaliser des situations universellement malaisantes épate et est si efficace qu’en regardant la foule, on pouvait observer des amis et des couples se montrer du doigt en riant après la majorité de ses blagues.

Sa relation avec son père

En plus d’avoir bien fait rire la foule lorsqu’il a abordé sa relation avec son père, Matthieu Pepper a surtout été rafraîchissant. Contrairement à ce qu’on entend souvent en humour, la tête d’affiche a plutôt décrit son père comme étant proche de ses sentiments et attentionné. Il a ensuite transigé le plus fluidement du monde vers le sujet des normes sociales et de la psychologie, en s’assurant que les spectateurs se tapaient toujours sur les cuisses.

Ah, l’épicerie !

Après ce numéro, on avait envie d’aller faire les courses avec Matthieu Pepper. Il a extrapolé pendant une bonne dizaine de minutes au sujet de l’épicerie, un sujet pourtant bien banal, mais les gags qu’il poussait à ce propos vont sans doute remonter à la mémoire des spectateurs lors de leur prochain passage au supermarché.

Cette première médiatique a été un véritable coup de circuit pour Matthieu Pepper, qui a pleinement mérité l’ovation debout qu’on lui a réservée en tomber de rideau.

P-O Forget ne pouvait pas mieux réchauffer la foule

Marcel Tremblay / Agence QMI

La première partie de Matthieu Pepper, P-O Forget, a plus que rentabilisé les quinze minutes dont il disposait sur scène. À l’aise et nonchalant, l’humoriste a abordé des sujets sensibles comme le racisme et la santé mentale en récoltant les éclats de rire, sans jeter une goutte de malaise sur le public. Un humoriste à surveiller au cours des prochains temps.