Nathalie Bonin à Abbey Road: une Québécoise enregistre au mythique studio des Beatles

Elle a partagé la scène avec de grands noms tels Stevie Wonder, Luciano Pavarotti et Gino Vanelli, elle a créé de la musique pour plusieurs œuvres de fiction, dont la série Bridgerton, a participé à un album qui a remporté un prix Grammy et enregistré elle-même un album avec un orchestre au mythique studio des Beatles, à Abbey Road.

Bref, la compositrice et violoniste de Montréal Nathalie Bonin évolue dans les ligues majeures, mais personne ne le sait au Québec.

Par personne, on entend le grand public, celui qui acclame les Céline Dion, Alexandra Stréliski et Charlotte Cardin de ce monde.

Photo fournie par Communications Narimane

L’artiste de 51 ans spécialisée dans la musique à l’image, qui a déménagé à Los Angeles en 2015, a décidé qu’il était temps que ça change et a embauché une firme de relations avec les médias pour se faire connaître au Québec, mais aussi pour que d’autres suivent ses traces.

«J’ai envie d’inspirer d’autres femmes compositrices. J’avais un rêve, j’ai été extrêmement déterminée et passionnée, j’ai travaillé fort, mais ça se peut. On a besoin de s’entraider et d’avoir des lumières devant nous, comme moi j’en ai eu», affirme la musicienne, dans un entretien avec Le Journal depuis la Californie.

Photo fournie par Communications Narimane

Une feuille de route éloquente

Premier violon de l’émission La Voix, Nathalie Bonin a laissé sa marque au Québec en composant le thème musical de l’émission Prière de ne pas envoyer de fleurs en plus de participer à la trame sonore de plusieurs films, dont Aurore, 1981 et Maurice Richard.

C’est aussi elle qui a développé le concept de violon aérien, une prouesse acrobatique vue lors d’émissions spéciales à la télé ainsi qu’avant le match des étoiles de la Ligue nationale au Centre Bell, en 2009, entre autres.

Depuis qu’elle est aux États-Unis, elle cherche à s’imposer comme compositrice. Uniquement en 2023, elle aura créé cinq albums, dont Aspirations, sorti récemment et qu’elle a enregistré à Abbey Road, une expérience que n'est pas près d’oublier celle qui est devenue la première compositrice à l'image québécoise à y enregistrer un album de musique originale.

«J’avais l’impression d’avoir cinq ans», dit celle qui a dû dompter le stress qui la tenaillait avant de s'exécuter. «Quand je suis rentrée dans le studio, tout a lâché et j’ai fait wow, je suis vraiment là.»

Nomination aux Grammy?

Son travail commence à être reconnu. Membre de l’équipe de musiciennes qui ont permis au projet Women Warriors: The Voices of Change de remporter le Grammy du meilleur recueil de musique classique en 2022, voilà qu’on murmure qu’elle pourrait obtenir une ou des nominations à son nom grâce à son album Aspirations.

Photo fournie par Communications Narimane

«Nous sommes en pleine campagne des Grammy en ce moment et il y a énormément de gens qui m’écrivent pour me dire qu’ils apprécient l’album et que ça les touche.»

A-t-elle de réelles chances? «Je ne veux pas jeter un mauvais sort en en parlant, rigole la musicienne, mais avec tous les bons commentaires, j’avoue que j’ai peut-être une petite chance.»

Les nominations en vue de la soirée des Grammy 2024, le 4 février, seront dévoilées le 10 novembre.

Elle a survécu à un grave accident

«C’est le moment dans ma vie où j’ai vraiment pensé pendant une seconde que c’était fini, qu’il n’y avait pas moyen de m’en sortir.»

Le beau rêve américain de Nathalie Bonin est passé à deux doigts de virer au cauchemar, l’année dernière, quand la musicienne a été impliquée dans un accident de la route dans lequel elle a failli laisser sa peau.

«Je me suis retrouvée coincée sur une autoroute et je me suis ramassée devant un diviseur qui était à moins de dix pieds de mon auto. J’étais certaine que je ne survivais pas. J’ai eu le réflexe de hurler et tourner le volant super fort. Le devant et le côté de mon auto a été tout arraché.»

Heureusement, elle a survécu, mais non sans séquelles. «Je n’ai pas été hospitalisée, mais j’ai dû rencontrer des spécialistes trois ou quatre fois par semaine et il a fallu que je réapprenne à jouer du violon.»

La veille de l’accident, elle venait de rencontrer un haut placé de la série Bridgerton qui lui avait confié le mandat d’enregistrer un album pour la série... d’ici neuf jours.

Le temps pressait et Nathalie Bonin était mal en point.

«Je n’étais plus capable de m’asseoir et je devais finir l’album. C’était alors mon projet le plus important, j’y croyais tellement. Je mixais en alternant assis et debout, je n’ai pas dormi de la semaine, heureusement je n’avais pas besoin de jouer. »

Grâce à sa détermination, l’album a finalement été livré à temps.