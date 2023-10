Nouvelles techniques de piratage: saurez-vous les repérer?

Depuis les dernières années, de nouvelles tendances en matière de cybermenaces affectent les entreprises de différentes tailles. Les fraudeurs utilisent notamment l’intelligence artificielle pour rendre les cyberattaques encore plus difficiles à détecter.

Pourtant, 60% des petites entreprises du Québec* n’ont pas de couverture d’assurance cyberrisques, comme celle offerte par Desjardins Assurances, qui donne accès à plusieurs services, en plus d’un accompagnement personnalisé.

Pour être adéquatement protégée contre les cybermenaces et assurer la sécurité de vos données et celles de votre clientèle, l’entreprise que vous avez bâtie doit agir et repérer les risques.

Cybercrimes: restez à l’affût des techniques courantes

La technologie évolue rapidement, et les cybercrimes aussi. Vous êtes probablement déjà familier avec certaines des techniques courantes des fraudeurs pour accéder à vos informations ou à celles de vos clients.

Par exemple, vous connaissez peut-être les logiciels malveillants, les virus ou encore le rançongiciel, qui misent notamment sur l’implantation d’algorithmes de chiffrement pour bloquer l’accès aux systèmes, fichiers ou données.

Parmi les autres cybermenaces les plus courantes, on retrouve également:

Maliciels: des logiciels qui recueillent, détruisent ou bloquent l'information de vos bases de données. Une rançon peut être demandée à votre entreprise pour qu'elle y ait de nouveau accès.

Attaque par déni de service: une attaque informatique qui, par exemple, empêche votre clientèle de faire des achats sur votre site Web.

Hameçonnage: un expéditeur inconnu envoie des courriels et des messages textes (SMS) au personnel de votre entreprise dans le but de réaliser une fraude ou d'introduire un maliciel dans vos systèmes.

Le saviez-vous?

Pourquoi assurer votre entreprise contre les cybermenaces?

À travers les cas vécus de Julie et Juan, découvrez pourquoi une assurance cyberrisques peut être bénéfique pour votre entreprise.

Vol d’ordinateur: l’histoire de Julie

Propriétaire d’un cabinet comptable, Julie a été victime d’un vol d’ordinateur, comprenant les dossiers fiscaux de plus de 800 clients, à même ses bureaux. Cet ordinateur contenait des données confidentielles (informations bancaires, numéros d’assurance sociale et coordonnées de clients) qui ont été rendues publiques par les criminels.

Coût engendré: plus de 80 000 $ (frais de défense en cas de poursuite, consultation pour évaluer les mesures à prendre et réduire les conséquences de vos relations d’affaires et la gestion de cas de vol d’identité).

Attaque informatique: l’histoire de Juan

Juan est propriétaire d’une clinique médicale dont le système informatique est désuet depuis quelques années. Le logiciel ne permet plus aucune mise à jour, dont celle de la sécurité. Un pirate informatique a réussi à introduire un programme malveillant qui a endommagé le système informatique de la clinique. Ce malfaiteur a donc été en mesure de collecter les dossiers de patients pendant plus de trois mois, incluant leurs informations confidentielles.

Coût engendré: plus de 56 000 $ (accompagnement par une entreprise spécialisée en communication, remise en marche des systèmes, frais d’évaluation des technologies et de restaurations du système informatique).

Adoptez de bons réflexes pour protéger votre entreprise

Pour vous assurer que votre entreprise demeure protégée au maximum contre les cybermenaces, suivez ces quelques astuces:

● Mettez à jour votre système informatique avec la technologie la plus récente, en plus de votre antivirus et le pare-feu de votre ordinateur;

● Sauvegardez vos données dans une base de données externe, comme le stockage en nuage;

● Assurez-vous de crypter vos courriels contenant des informations confidentielles;

● Instaurez l’identification multifacteurs et une saine gestion des mots de passe.

Vous souhaitez améliorer la cyberrésilience de votre entreprise et de vos employés? Utilisez l’outil la Cybertrousse de Cybereco pour avoir accès à du contenu de formation, des aide-mémoires et des conseils.

Pourquoi choisir Desjardins Assurances?

Rendez-vous sur le site de Desjardins Assurances Entreprises pour en savoir davantage sur les différentes protections (Assurances biens et responsabilité civile et Protections cyberrisques pour entreprise) ou communiquez avec un agent ou une agente de Desjardins Assurances au 1 866 472-8848.

