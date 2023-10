Oui, ça prend un référendum sur le tramway!

En fin de semaine, le chroniqueur Rémi Nadeau nous apprenait que l’idée d’un référendum sur le tramway à Québec plane au sein du caucus caquiste.

Bien entendu, Bruno Marchand est contre l’idée.

Pourtant, ce serait vraiment une bonne idée. Pour une fois, on consulterait vraiment la population sur le sujet et en même temps on pourrait poser une question sur le troisième lien.

Ainsi, rapidement, on serait fixé sur la volonté des gens de Québec.

Les coûts

Cependant, avant de se lancer dans une consultation populaire, il faut connaître les coûts du projet.

Ce n’est pas vrai qu’on peut retirer le montant du projet dans l’équation. C’est bien beau, le transport en commun, personne n’est contre la tarte aux pommes, mais à un moment il faut se rappeler que l’argent ne pousse pas dans les arbres.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, n’aura pas le choix de nous donner les coûts. C’est impensable d’aller de l’avant sans faire preuve d’un minimum de transparence.

C’est bien beau de dire que la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, doit «se battre pour la mobilité durable», mais M. Marchand n’a pas encore fait tous ses devoirs.

Il avait pris l’engagement de faire en sorte que la population appuie son projet, mais depuis deux ans l’appui au projet baisse sans arrêt. Seulement 32% des gens de Québec sont derrière le tramway.

Un risque pour la CAQ

Consulter la population est un acte noble en politique, surtout à une époque comme la nôtre où les électeurs ne se sentent plus écoutés par les politiciens.

Cependant, pour les élus caquistes, un référendum les amènerait à se positionner sur le projet.

Car, pendant que Geneviève Guilbault met de l’eau dans le projet du tramway, Jonatan Julien tente de se faire rassurant.

Dans un référendum, il n’y a pas de place pour les zones grises. C’est oui ou c’est non.