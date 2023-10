Pour nos enfants, ne tombons pas dans le piège des pilules miracles

Les statistiques brossent un portrait alarmant quant à la hausse constante des cas de troubles anxieux et dépressifs chez les jeunes Québécois de moins de 17 ans. En fait, l’usage de médicament pour traiter l’anxiété est passé de 3000 à 8000 cas entre 2014 et 2022 selon la Régie de l’assurance maladie du Québec.

Pour faire face à cette détresse pandémique, on apprend alors que les pédiatres suggèrent que les enfants diminuent les jeux vidéo sur cellulaire, pratiquent du sport et qu’ils mangent et dorment bien.

Cependant, d’un point de vue psychologique il s’agit là de mesures insuffisantes qui témoignent d’une méconnaissance des causes profondes qui mènent aux troubles anxieux.

La réalité des profils anxieux

Les personnes anxieuses se sentent facilement menacées par tout ce qui se passe autour d’elles. Par définition, la personne est souvent envahie par des anticipations négatives qui génèrent sans cesse une tension, une peur et un stress. Notons que ce sont ces stress qui mènent à l’insomnie, la compulsion des jeux vidéo et aux troubles alimentaires (et non l’inverse).

En fait, l’émotion principale ressentie par les enfants anxieux est la peur. Et des raisons qui motivent cette peur, il y en a de plus en plus depuis une dizaine d’années: la crise climatique, les maladies pandémiques, la précarité financière de leurs parents en cette période d’inflation, la séparation de leurs parents, toutes les guerres à travers le monde qui font la une des médias, etc.

Compulsion

Un autre fait qui concerne cette problématique est qu’étant donné que l’anxiété est souffrante, les personnes anxieuses ont tendance à compulser, c’est-à-dire qu’elles agissent pour ne pas être en contact avec cette souffrance. Ainsi, l’apaisement des tensions négatives peut être favorisé par la consommation compulsive d’alcool chez l’adulte ou d’autres drogues telles que les médicaments chez les enfants.

Or, il est indéniable que la prise de médicaments est essentielle au rétablissement des enfants anxieux, mais elle est insuffisante à leur guérison. En fait, la médication calme le système nerveux et prédispose à l’établissement d’un état de conscience favorable à la gestion du stress dans une démarche psychologique. Sans cette démarche psychologique, l’approche médicale n’aura aucun effet, outre celui de nourrir les besoins compulsifs des enfants anxieux.

Ne tombons pas dans le piège de la «pilule magique» qui règle tout. Les enfants anxieux ont besoin d’une aide psychologique et bienveillante qui prend du temps et du savoir-faire. Adhérer aveuglément à l’approche médicale sans suivi psychologique ne fait que témoigner de notre propre propension compulsive à vouloir régler vite fait un problème éminemment plus complexe que l’on pense.

Et si vouloir médicamenter nos enfants à tout prix nous permettait à nous, adultes, de ne pas aller en profondeur et ainsi ne pas toucher les réelles causes qui insécurisent nos enfants?

Photo fournie par Frankie Bernèche

Frankie Bernèche, Ph.D. Professeur de Psychologie, Auteur du livre «À qui ai-je affaire ?»