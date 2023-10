Poussée devant un train en marche, elle est entre la vie et la mort

Une femme dans la vingtaine a été gravement blessée après avoir été poussée sans raison devant un train en marche dans une station de métro de Manhattan, mercredi en début d’après-midi.

Selon les informations rapportées par le New York Post, la victime âgée de 29 ans aurait été choisie au hasard par un inconnu. Elle se serait cogné la tête sur un train qui partait du centre-ville, avant de tomber sur la plateforme de la station Fifth Avenue/53rd Street, selon la police de New York (NYPD).

Le suspect – un homme dans la trentaine qui portait un chandail bourgogne ou marron – marmonnait pour lui-même au moment des faits, selon ce qu’a appris le média américain. Il n’a toutefois pas encore été épinglé par les policiers.

La victime quant à elle, a été transporté à l’hôpital, où elle luttait pour sa vie, a indiqué le service d’incendie de la Grande Pomme.