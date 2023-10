Prison à vie sans possibilité de libération avant 14 ans pour avoir tué sa femme de 119 coups de couteau

Une famille de Valleyfield pourra enfin tourner la page après avoir vu cet après-midi un livreur de pizza écoper de la prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 14 ans pour avoir tué sa femme de 119 coups de couteau dans leur résidence.

«Quatre ans de procédures judiciaires. Pour nous, c’est la fin d’une longue attente marquée par des nuits cauchemardesques. C’est le dernier chapitre aujourd’hui, on ferme le livre», a rapporté Francis Lalonde-Langlois au Journal.

Sa mère Linda Lalonde a été tuée le 16 novembre 2019 par Stéphane Massé, son conjoint des 12 dernières années. Au terme de son procès, l’homme de 41 ans a été déclaré coupable par un jury de meurtre au deuxième degré.

Pas de mots

«Il n’y a pas de mots pour décrire le caractère atroce de ce qu’elle a vécu cette nuit-là, aux mains de son conjoint», a laissé tomber le juge Yvan Poulin, en qualifiant ce drame d’une tristesse inouïe pour sa famille ainsi que la société.

Photo tirée de Facebook

Massé a automatiquement écopé de la prison à vie, mais le tribunal devait déterminer le nombre d’années à purger avant de pouvoir demander sa libération conditionnelle. La Couronne avait proposé 15 ans, tandis que la défense suggérait 12 ans. Le magistrat s’est ainsi rangé entre les deux propositions en fixant la période à 14 ans cet après-midi au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

«L’important pour nous, c’est qu’il ne sera plus jamais réellement libre, il ne pourra plus venir nous voir. On est vidés, mais on sent qu’on peut maintenant recommencer à se projeter dans l’avenir», a souligné Danny Lalonde-Langlois, l’autre fils de la victime.

Le soir du meurtre, Stéphane Massé est rentré chez lui pendant son quart de travail comme livreur en disant à sa femme de fermer les yeux puisqu’il avait une surprise pour elle. Il a pris le plus gros couteau dans la cuisine, lui a donné un bec sur la tête et lui a ensuite donné un premier coup dans le dos.

Intoxiqué à la cocaïne, Massé a sauvagement poignardé la dame d’une centaine de coups de couteau, jusqu’à son décès. Lorsqu’il a réalisé ce qu’il avait fait le lendemain, il s’est rendu dans un poste de police de Montréal pour avouer son crime.

L’interrogatoire filmé a été présenté au jury pendant lequel il raconte tout en détail à un enquêteur.

Capture d'écran d'une vidéo déposée à la Cour

À son procès, l’accusé qui était défendu par Me Martin Latour a tenté d’être reconnu coupable d’une accusation moindre, soit un homicide involontaire. Selon lui, il n’a jamais eu l’intention de tuer sa femme âgée de 48 ans. Malgré son état d’intoxication, le jury n’a toutefois pas retenu cette version.

Famille déchirée

Le meurtre a complètement détruit la famille tissée serrée de Linda Lalonde, qui était la grand-mère de trois jeunes enfants.

«Pour eux, Stéphane Massé, ce n’était pas juste le conjoint de leur grand-mère, ils l’ont connu comme leur propre grand-papa. [Un meurtre], ce n’est pas supposé faire partie du quotidien de ces enfants-là», a confié Danny Lalonde-Langlois.

Les trois enfants de la victime ont tenu à être présents à toutes les étapes du long processus judiciaire: «Ma mère n’est plus là pour faire face [à Massé], donc on le fait pour elle. On voulait qu’il fasse face à une salle pleine pour lui montrer les conséquences sur tous ceux qui aiment Linda.»