Remparts : Antoine Dorion livre ses promesses

L’attaquant des Remparts de Québec Antoine Dorion avait promis plus tôt cette semaine qu’il ferait «des dommages» en avantage numérique.

Mercredi soir, il a livré en inscrivant le premier but des siens dans cette situation en plus de marquer le but de la victoire en prolongation face à l’Armada de Blainville-Boisbriand. Les «Diables Rouges» ont ainsi vaincu leurs adversaires par la marque de 4 à 3.

Si les Remparts ont débuté le match «sur les talons», selon les dires de l’entraîneur-chef Éric Veilleux, ils ont su profiter de leurs chances en avantage numérique pour revenir de l’arrière à deux reprises.

En première période, Dorion a créé l’égalité 1 à 1 lors d’une double supériorité numérique. Puis en troisième, ce fut au tour de Carl-Anthony Massé de faire de même avec l’avantage d’un homme.

«Dans les premières fins de semaine, l’avantage numérique ne marquait pas de but et notre entraîneur nous disait que c’était ce qui faisait la différence. Aujourd’hui, ça a vraiment aidé», notait le fils du directeur général des Sénateurs d'Ottawa, Pierre Dorion, qui a aussi été nommé deuxième étoile de la rencontre.

«Il faut mieux commencer et essayer de ne pas toujours tirer de l’arrière. Ce que je retiens, c’est l’avantage numérique. Ça n’a pas été parfait, mais on l’avait pratiqué cette semaine et souvent la différence dans un match de hockey, ce sont les unités spéciales», a pour sa part souligné Veilleux.

À peine un peu plus d’une minute après le deuxième but égalisateur de la rencontre, Québec a pris l’avance, mais l’Armada n’avait pas dit son dernier mot. Avec moins de cinq minutes à écouler au temps réglementaire, Xavier Sarrasin a surpris le gardien Quentin Miller avec un tir sur réception pour forcer la tenue d’une période de prolongation.

Déception chez l’Armada

Pour l’entraîneur-chef de l’Armada, Mathieu Turcotte, ce but égalisateur a été une preuve d’un caractère plutôt absent «dans les derniers matchs» de sa troupe.

«C’est un peu ce qui nous manquait dans les derniers matchs en fin de partie. On l’a démontré aujourd’hui. Ça rend ça encore plus désolant d’avoir donné le match et de ne pas être allé en tirs de barrage», a-t-il laissé entendre aux abords du vestiaire.

Turcotte a aussi fait valoir que ce sont les joueurs plus expérimentés de sa formation «qui font des erreurs d’inattention».

«En prolongation, on avait beaucoup de temps avec la rondelle. On aurait pu faire un jeu et on a décidé de dégager la rondelle. Ça a coûté le but gagnant», a-t-il notamment mentionné pour appuyer ses propos.

Le prochain match des deux équipes aura lieu vendredi. Les Remparts recevront la visite de l’Océanic de Rimouski, alors que l’Armada sera en visite à Drummondville pour y affronter les Voltigeurs.

En vitesse

- Mikaël Huchette (malade), Mathieu Weiner, Dalan Grubissa, Nikolas Iafrate, Thomas Darcy (blessés), Antoine Michaud (suspendu) et Nathan Plamondon-Michaud (rayé de l’alignement) ont raté la rencontre chez les Remparts. C'est Daniel Agostino qui a pris la place de Huchette dans la formation de Veilleux.