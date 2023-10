Souveraineté: PSPP veut que le Québec ait sa propre monnaie

Estimant que la politique monétaire canadienne n’est pas à l’avantage des Québécois, Paul St-Pierre Plamondon voudrait qu’un Québec indépendant ait sa propre monnaie.

«Ultimement, la réponse théorique, la réponse absolue, c'est que le Québec gagnerait à avoir sa propre politique monétaire en fonction de nos impératifs économiques et non pas ceux de l'Alberta et de l'Ontario», a affirmé le chef péquiste, mercredi, en conférence de presse au parlement.

M. St-Pierre Plamondon juge que la politique monétaire canadienne «affaiblit» le Québec, car «nos politiques ne sont pas en fonction de la réalité économique québécoise, mais de la réalité de chacune des provinces canadiennes qui rentrent en concurrence».

À ce propos, il cite en exemple le fait que la Banque du Canada doit faire un «arbitrage» et prendre en compte ce qui se passe partout dans la fédération au moment de déterminer les taux d’intérêt. «Plus l’ensemble politique est grand, plus les arbitrages sont compliqués puis les conflits d’intérêts sont nombreux», a-t-il expliqué, en disant renvoyer à l’ouvrage «The Question of Separatism : Quebec and the struggle over Sovereignty» de Jane Jacobs.

«On l'a vu dans l'Union européenne, certains pays ne sont pas capables d'avoir leur propre stratégie qui colle à leurs avantages concurrentiels», a-t-il illustré.

Le chef péquiste convient que le Québec reçoit des revenus en péréquation qui proviennent du pétrole albertain. «Mais il y a un gonflement de la monnaie canadienne qui nuit épouvantablement à nos exportations», a-t-il nuancé aussitôt.

Sur la question des échanges commerciaux, M. St-Pierre Plamondon dit préconiser le modèle de la «Souveraineté-Association».

«Une fois que le droit de décider par toi-même démocratiquement est établi puis que notre diplomatie est engagée, ma posture va être un maximum de collaboration et de facilitation avec le reste du Canada», a-t-il expliqué, en soulignant que les indépendantistes du Québec «trouvent le Canada bien sympathique».

Legault est sceptique

«C'est lundi prochain qu'on va avoir la mise à jour des finances d'un Québec souverain. J'ai hâte de voir qu'est ce qu’il fait avec le trou de 13 milliards $ de péréquation», a réagi le premier ministre François Legault avant d’entrer au Salon bleu.

Le ministre des Finances, Éric Girard, partage le scepticisme de son chef. «Le gouvernement fédéral dépense plus au Québec qu’il reçoit en revenus», a-t-il affirmé dans les couloirs du parlement quelques instants plus tôt.

Selon lui, le Québec trouve son compte dans la fédération canadienne, du moins dans une perspective économique.

«Ça évolue dans le temps, mais essentiellement le solde net correspond approximativement (...) au montant de péréquation qu'on reçoit, a-t-il dit. Et donc d'un point de vue de finances publiques, certainement, la fédération est à l'avantage du Québec.»