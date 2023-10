«The Woman in Me»: ce qu’on sait des mémoires de Britney Spears

Britney Spears n’a pas fini de faire jaser. Celle qui se retrouve constamment dans l’actualité, notamment à cause de ses danses avec des couteaux sur Instagram, lancera ses mémoires explosifs le 24 octobre. Voici ce qu’on a récemment appris sur le livre de la star de 41 ans, The Woman in Me.

Dans ce livre très attendu écrit avec l’aide du romancier et journaliste Sam Lansky, les lecteurs pourront découvrir sa montée vers la célébrité, des vérités cachées et sa bataille pour se libérer de la tutelle de son père, Jamie Spears, qui s’est terminée en novembre 2021. Pour raconter ses plus sombres secrets, Britney Spears a signé un contrat de 15 millions de dollars avec la maison d’édition Simon & Schuster.

Des mémoires qui arrivent à un moment particulier pour la star, qui s’est séparée de son mari Sam Asghari en août. Peu de temps après, elle partageait une vidéo d’elle en train de fêter avec plusieurs hommes.

Dire que la hâte règne dans l’attente de The Woman in Me serait un euphémisme. Depuis l’annonce de ses mémoires, on peut découvrir des bribes ici et là... Et ça promet d’être un livre-choc.

Justin Timberlake aurait trompé Britney Spears avec une vedette

AFP

Plusieurs étaient convaincus que la fin du couple chouchou était la faute de Britney Spears, dû à des rumeurs d’infidélité. Selon TMZ, la star affirme dans ses mémoires que son ex-amoureux l’aurait en fait trompée avec une célébrité... Britney Spears aurait décidé de ne pas révéler son identité, par respect pour la famille de la star en question.

La célébrité lui donnait l’impression de vivre «au bord d’une falaise»

La star, qui a connu la gloire dès la sortie de son premier single ...Baby One More Time en 1998, a vite eu des difficultés à gérer sa nouvelle réalité. «J’envie les personnes qui savent comment faire fonctionner la célébrité. Mon comportement était innocent. Ce n’était pas un jeu. Je ne savais pas ce que je faisais. Je me sentais comme si je vivais sur le bord d’une falaise.», raconte-t-elle dans un extrait de ses mémoires dévoilé par People.

La tutelle l’a fait sentir comme une «enfant-robot»

Photo AFP

En 2008, Britney Spears était placée sous la tutelle de son père après avoir été victime de troubles psychologiques. La star de 41 ans se rappelle cette sombre période, qui allait définitivement se terminer en novembre 2021, dans un extrait révélé par People: «Je suis devenue un robot. Mais pas juste un robot – une sorte d’enfant-robot. J’ai tellement été infantilisée que j’ai perdu des bouts de ce qui me faisait sentir moi-même. La tutelle m’a volé mon statut de femme, m’a transformée en enfant. Je suis devenue plus une entité qu’une personne sur scène.»

Paris Hilton fière de Britney Spears

Photo : Getty Images

Paris Hilton, qui a elle-même lancé le livre Paris: The Memoir plus tôt cette année, est fière du courage de son amie. «Je sais à quel point ça peut être difficile d’écrire ses mémoires, parce qu’il faut vraiment plonger et repenser à plein de moments auxquels on n’a plus envie de penser. Mais c’est vraiment une expérience de guérison, et écrire mon livre a changé ma vie de tant de manières... Alors j’espère vraiment qu’elle va se sentir de la même manière par rapport à ses mémoires», a-t-elle confié à People.

De nombreux secrets dévoilés

Dans ce livre-choc, on pourra entre autres lire que Justin Timberlake aurait demandé à Britney Spears de se faire avorter alors qu’ils étaient en couple, entre 1999 et 2002. «Mais Justin n’était définitivement pas content par rapport à la grossesse. Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans nos vies, que nous étions beaucoup trop jeunes», explique Britney Spears dans un extrait obtenu par People.

La star dévoile aussi ce qui l'a poussée à se raser la tête devant les paparazzis en 2007. Dans un extrait de ses mémoires dévoilé par le magazine People, Britney Spears raconte: «On me regardait de haut en bas, des gens me disaient ce qu’ils pensaient de mon corps depuis l’adolescence. Me raser le crâne et agir de la sorte a été ma façon de rejeter ça.»

C’est la célèbre actrice Michelle Williams qui lira les mots de Britney Spears pour le livre audio The Woman in Me. Britney Spears a déclaré qu’elle lirait une petite partie de ses mémoires, mais que ce serait trop émotif pour elle de se charger du livre complet. Michelle Williams a tenu à spécifier «Je soutiens Britney» lorsque la nouvelle a été annoncée.

The Woman in Me de Britney Spears sera lancé le 24 octobre. Une version en français, La Femme en moi, sera également disponible.