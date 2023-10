Trafic de drogue: saisie de 283 kilos d'héroïne dans l'océan Indien

Les Forces armées de la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) ont saisi 283 kilos d'héroïne mardi dans un bateau en haute mer, portant à 3,8 tonnes les saisies de drogue par les unités basées à La Réunion depuis le début de l'année.

L'opération de contrôle menée à l'aide de deux bâtiments des FAZSOI et conduite sous l'autorité du préfet de La Réunion et en collaboration avec le parquet de Saint-Denis a permis «la découverte de 283 kilos de drogue», de l'héroïne, «qui a aussitôt été saisie», indiquent mercredi la préfecture et les Forces armées dans un communiqué commun.

L'objectif de ces opérations, menées régulièrement, «est de contrer les "flux primaires", c'est-à-dire le transport en gros transitant par voie maritime des lieux de production en Asie de l'Ouest vers l'Afrique de l'Est où les drogues sont coupées et conditionnées pour la vente», selon le texte.

Le trafic de stupéfiants en provenance du nord de l'océan Indien «vient non seulement approvisionner les grands bassins de consommation comme l'Europe, mais contribue aussi à la déstabilisation des pays riverains de l'océan Indien», souligne le communiqué.