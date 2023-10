Un boom de mises en chantier à Montréal en septembre

Le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d’habitations a connu un bond de 98 % à Montréal pour le mois de septembre 2023, selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Ainsi, 31 892 logements ont été construits dans la métropole québécoise en septembre, contre 16 067 unités en août de la même année.

Une hausse des mises en chantier (24 %) a aussi été observée à la grandeur du Québec, où 14 164 maisons individuelles sont sorties de terre en septembre et 84 637 autres logements.

Au Canada, le nombre de mises en chantier d’habitations a augmenté de 3,9 % entre août et septembre, ce qui correspond «à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations».

La croissance a particulièrement été notée dans les logements collectifs.

«Malgré la hausse des taux d'intérêt, les mises en chantier de logements collectifs ont persisté et se sont maintenues à des niveaux semblables à ceux de 2022», a expliqué mercredi Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

«Ces facteurs ont contribué à contrebalancer la baisse des mises en chantier de maisons individuelles dans toutes les provinces», a-t-il ajouté.