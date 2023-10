Un couple déménage près de Disney pour visiter le parc tous les jours

Un couple américain de la Caroline du Nord qui était «tombé en amour» avec les parcs d’attractions de Disney World aurait décidé de réaliser son rêve et déménager à un lancer de pierre pour pouvoir les visiter tous les jours.

«On s’est dit: “pourquoi attendre d’être retraités pour dépenser notre argent?” On sera peut-être trop vieux rendu là», a relaté Jessica Pruitt, 41 ans, selon «The Mirror» mardi.

Depuis plus d’un an, elle et son mari, Wes Pruitt, 54 ans, ont délaissé leur maison d’une petite ville de la Caroline du Nord pour déménager à Davenport en Floride, afin de pouvoir visiter les «magiques» parcs de Disney tous les jours, grâce à une passe annuelle qui leur coûte 1400 $ US chacun, a confié le couple, a rapporté le journal britannique.

Ce dernier aurait pris l’importante décision au moment où leurs enfants auraient quitté le nid, et que le prix des maisons aurait chuté en juillet 2022.

«Nous avions envie de changer de rythme. Nous avons pensé "Faisons-le". C'est ce qui va nous garder actifs», a poursuivi la créatrice de contenu.

Aujourd’hui, les tourtereaux se promèneraient religieusement sur le site au moins une fois par jour, avant ou après le travail, marchant entre 40 et 50 km par semaine, auraient-ils estimé, en qualifiant Disney de «priorité» dans leur vie.

Mais pour se donner à fond dans leur passion, ils doivent tout de même couper sur les produits de luxe, comme les vêtements coûteux ou les manucures, et réduire les prix de leurs courses alimentaires, selon le média britannique.

«C’est notre priorité. C’est ce qui nous apporte du bonheur. [Donc] c’est facile de faire [des sacrifices], a précisé la quadragénaire dans une vidéo. Ce n’est pas ennuyant. On a habité ici pendant un an, et on n’a pas tout fait encore. Il y a tellement de choses à faire.»