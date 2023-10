Un couple se dit victime de discrimination de la part de la STM

Un couple de Montréalais qui s’apprête à partir en vacances se dit victime de discrimination de la part de la Société de transport de Montréal (STM).

Sarah Limoges-Godin et son conjoint, tous deux en fauteuil roulant, doivent quitter la gare d’autocars demain à 7am pour un séjour d’une semaine à New York.

On leur demande de se présenter une heure d’avance à la gare pour obtenir un embarquement prioritaire, mais le transport adapté de la STM débute à l’heure de leur départ vers la ville américaine.

Le couple a donc décidé de louer une chambre d’hôtel à proximité de la gare pour y être à temps.

Pour ajouter l'insulte à l’injure, la STM leur a refusé le transport adapté partant de leur domicile pour aller à l’hôtel, car les bagages sont acceptés seulement sous certaines conditions et vers certaines destinations, dont l’hôtel ne fait pas partie.

«Si j’avais mes deux jambes et que je prenais le réseau régulier de la STM, je pourrais partir le jour même et trimbaler ma valise», dit Mme Limoges-Godin. «Il y a un écart entre l’offre de service pour le transport régulier et l’offre de service pour le transport adapté.»

Toutefois, la STM a corrigé le tir dans l’après-midi, assurant que le transport de Mme Limoges-Godin serait assuré.

«Nous avions accepté cet accommodement de transport initialement cet été. Toutefois, pour des raisons personnelles, la cliente a dû annuler son voyage», dit Amélie Régis, porte-parole de la Société de transport de Montréal. «Lorsqu’elle a redemandé le même accommodement récemment, le représentant du service à la clientèle n’a pas remarqué la note à son dossier.»

Mis au fait de la situation aujourd’hui, la STM a contacté Mme Limoges-Godin et lui ont assuré qu’ils effectueraient son transport vers l’hôtel.