Un nouveau cycle d’attentats islamistes en Europe

Vendredi, l’islamisme a frappé la France. Un professeur s’est fait égorger au cri d’«Allahu Akbar».

Lundi, une scène semblable s’est reproduite en Belgique. Un islamiste tunisien, après avoir prêté serment à l’État islamique, a commis un massacre à la Kalachnikov.

Les images sont glaçantes. On le voit abattre ses victimes, puis revenir sur ses pas et les mitrailler à nouveau, pour s’assurer qu’elles soient bien mortes.

Le terroriste islamiste voulait tuer des Suédois, car il accuse la Suède d’avoir malmené le Coran et l’islam ces derniers temps.

Terrorisme

La police belge a pris beaucoup de temps à le retrouver. On se demande avec effroi ce qui se serait passé si les terroristes avaient été plus nombreux.

Tout cela est effrayant et se répétera. Un nouveau cycle de violence islamiste commence en Europe.

Mais rien de tout cela n’est surprenant.

L’islamisme meurtrier peut prendre deux visages aujourd’hui.

D’abord celui de commandos organisés. Les autorités françaises ont récemment révélé que de tels commandos s’étaient infiltrés dans les pays européens.

Mais il se concrétise aussi à travers l’action d’individus radicalisés. Mais s’ils sont radicalisés, c’est qu’ils sont «radicalisables».

Partout en Europe, on trouve des enclaves étrangères, qui se sont constituées au fil des vagues migratoires successives, où l’islam radical est la norme – autrement dit, où l’islamisme fixe la définition de l’islam.

Ces lieux mentalement hostiles à la civilisation européenne poussent au mieux à la pratique d’un islam radical, ennemi du monde occidental, au pire à un islamisme terroriste, comme on l’a vu en 2015, où plusieurs des terroristes du Bataclan provenaient de Molenbeek, un territoire belge islamisé.

Car l’islamisation de la Belgique est un fait. Il suffit de se promener à Bruxelles pour constater qu’il s’agit d’une ville colonisée par le niqab.

C’est ce qui amène de bons analystes à dire de la Belgique qu’il s’agit du laboratoire de l’islamisme européen.

À cela s’ajoute une chose fascinante: pendant plusieurs années, en Belgique, et c’est encore vrai aujourd’hui, les autorités ont préféré lutter contre les lanceurs d’alerte, qui expliquaient dans quel marécage le pays s’enfonçait, en les assimilant à l’extrême droite, plutôt que lutter contre l’islamisation du pays.

Je le redis tellement c’est aberrant: écouter les lanceurs d’alerte était jugé intolérant, s’ouvrir au voile intégral passait pour progressiste, ouvert, généreux.

En fait, c’est toute l’Europe occidentale qui prend conscience de la catastrophe globale entraînée par l’ouverture des frontières depuis quarante ans.

La Suède, qui se prenait encore hier pour le modèle du multiculturalisme scandinave, découvre aujourd’hui qu’elle a complètement perdu le contrôle de la situation. Ce pays si paisible est devenu un pays d’insécurité.

Belgique

Le Danemark entreprend quant à lui de déconstruire les ghettos ethnoreligieux qui se sont constitués dans ses villes.

Ils sont de plus en plus nombreux aussi à constater qu’une version dénaturée de «l’État de droit» rend l’Europe impuissante devant le terrorisme et l’islamisme. Le gouvernement des juges rend nos sociétés incapables de tenir tête au terrorisme islamiste.

Mais ce réveil est bien tardif.