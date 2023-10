Une première étape « encourageante » pour une entreprise de Québec

Une entreprise de Québec, qui travaille depuis plusieurs années à l’élaboration d’un outil pour diagnostiquer certaines maladies mentales par la rétine de l’oeil, vient d’obtenir des résultats préliminaires « très encourageants » dans le cadre de son étude clinique, réalisée au Canada et aux États-Unis.

Les travaux cliniques de l’entreprise diaMentis, chapeauté par la Food and Drug Administration (FDA), visent à terme le diagnostic de la schizophrénie et de la bipolarité.

La technologie élaborée par l’entreprise se base sur la « signature » de « signaux » envoyés par la rétine, lorsque stimulée à l’aide d’un électrorétinogramme.

Les premiers résultats, obtenus il y a quelques jours, démontrent que les « biomarqueurs » issus de la rétine et permettant le diagnostic de ces deux pathologies concordent avec les résultats obtenus auprès de 150 patients, dont certains sont atteints de ces maladies, provenant du Canada et des États-Unis.

Du jamais vu

« C’est une innovation [...], ça n’existe pas, il n’y a pas de précédent », affirme le président de l’entreprise fondée à Québec, Normand Tremblay.

M. Tremblay souligne par ailleurs que les tests d’électrorétinogramme sont sans risque pour le patient.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Premier outil au diagnostic

Il s’agit, selon le directeur médical de diaMentis et psychiatre, Marc Guérin, du premier et du seul outil diagnostic dans le domaine de la santé mentale.

« Notre outil va donner une indication au médecin, par exemple, que ce patient à 90% de chances d’être schizophrène [...] », explique le Dr Guérin, soulignant que près de 30% de la population canadienne est aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«Le problème, c’est qu’actuellement on doit se fier uniquement aux questionnaires et aux observations [pour poser un diagnostic]. Parfois, il faut des années avant que le tableau clinique soit vraiment clair [...] Ainsi, le patient essaie plusieurs médicaments, et avec le temps, peut perdre confiance », explique-t-il.

D’autres maladies

Les chercheurs de diaMentis ont aussi été en mesure d’identifier les « biomarqueurs » propres à d’autres pathologies, tels la dépression majeure, l’autisme, la sclérose en plaques, l’Alzheimer et le Parkinson.

D’autres études cliniques devront toutefois être menées pour homologuer cet outil diagnostique, mentionne le président, Normand Tremblay.

Selon le Dr Guérin, l’outil diagnostic permettra à terme, le traitement de plusieurs maladies mentales, de façon précoce.

«Nous allons pouvoir traiter avec de plus petites doses, puisque les symptômes seront encore au début, évitant ainsi la psychose dans certains cas, qui cause des dommages irréversibles à la matière cérébrale », dit-il.

Les travaux de l’entreprise diaMentis

Projet de recherche évalué au total à 60M$

Pour terminer ses travaux diaMentis a besoin de 17M$ américains

La Food and Drug Administration (FDA) a qualifié leurs travaux de « percée scientifique majeure ».

400 patients feront partie de l’étude clinique en cours

L'entreprise souhaite rendre disponible son outil de diagnostic d'ici deux ans