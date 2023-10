Vols d’autos: une crise nationale

Au Québec seulement, près de 1300 véhicules sont volés chaque mois par des réseaux de voleurs de mieux en mieux organisés.

L'émission J.E plonge au cœur de cette crise nationale et montre comment ces réseaux opèrent. Leur mécanique est bien huilée: rien n'est laissé au hasard quand vient le temps de voler votre véhicule pour l'exporter à l'international.

Un ancien exportateur de véhicules explique comment il est facile de faire passer des centaines d'autos volées par le port de Montréal, sous le nez des autorités.

L'équipe de J.E et du Bureau d'enquête a d'ailleurs eu un accès inédit au port de Montréal, décrit par plusieurs comme étant une véritable passoire.

Ne manquez pas J.E vendredi 21 h sur TVA, et en rediffusion samedi et dimanche sur LCN à 13 h et 19 h.