CHARTRAND, Marcel



À Saint-Lin-Laurentides, le 22 septembre 2023, dans le confort de son foyer, entouré de sa famille, est décédé à l'âge de 83 ans, M. Marcel Chartrand, époux de feu Marcelle Desjardins.Il laisse dans le deuil ses enfants, Marc, Sylvie (Guylain) et Marie-Claude (Robert), son petit-fils Alexis (Naomie), ses frères et soeurs, parents et amis.Un merci tout spécial à ceux qui ont été à ses côtés au cours des dernières années alors que la maladie lui rognait peu à peu son autonomie.Une cérémonie célébrant la vie de Marcel et Marcelle (qui nous a quittés durant la pandémie), aura lieu le vendredi 3 novembre 2023. La famille invite parents et amis à se joindre à eux pour partager leurs meilleurs souvenirs, de 14 h 30 à 20 h 30, au :704, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides