JARDINE, Debbi



Nous sommes extrêmement attristés d'annoncer que Debbi Jardine est décédée subitement d'une crise cardiaque le jeudi 5 octobre 2023 à Saint-Martin.Debbi Jardine est née à Mahaica, en Guyane, et a immigré à Montréal avec ses parents et ses frères et soeurs. Elle a vécu le reste de sa vie à Westmount. Debbi a eu un immense impact sur toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Elle avait une présence et une personnalité monumentales, une grande et belle énergie. Elle était aimante et attentionnée, féroce et forte, et ce sont ces traits que nous porterons avec nous et honorerons pour toujours.Debbi laisse dans le deuil sa fille Sierra Giustini, son partenaire de vie Karl Bernhardt et ses enfants Brianna, Bianca et Brandon Bernhardt.Nous vous invitons à venir célébrer la vie de Debbi lors d'un service qui aura lieu le vendredi 20 octobre 2023, visites entre 16 h et 21 h, à la maison funéraire5610 RUE SHERBROOKE OUESTMONTRÉAL, QC