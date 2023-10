Adolescente exploitée sexuellement par une éducatrice spécialisée: «On m’a volé mon droit à l’innocence»

Une adolescente qui avait été exploitée sexuellement par l’éducatrice spécialisée de son école secondaire pendant plusieurs années a témoigné avoir perdu son innocence en raison des agressions.

« J’ai l’impression que de 13 à 17 ans, j’étais enfermée dans une vie d’adulte qui ne m’appartenait pas », a témoigné la victime désormais âgée de 25 ans, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

Véronie Campeau, 42 ans, avait plaidé coupable en mars dernier de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels, ainsi que d’exploitation sexuelle sur l’élève qu’elle était plutôt censée aider en 2011. Mais à la place, l’accusée avait poussé l’adolescente à développer une sorte de relation intime entre elles.

C’est qu’à la suite des rencontres d’aide, Campeau et la victime ont commencé à se voir à l’extérieur de l’école située dans la métropole, dont dans un parc où l’accusée a embrassé la victime sur la bouche. C’était au printemps 2011.

Selon le résumé des faits, Campeau avait développé cette relation illégale alors qu’elle avait un conjoint. Comme elle ne pouvait pas ramener l’adolescente chez elle, l’éducatrice a plutôt loué une chambre d’hôtel, afin de s’adonner à des contacts sexuels sur elle.

« On m’a volé mon droit à l’innocence, à la découverte. Jamais cette partie de moi ne va m’être restituée », a témoigné la victime jeudi matin au palais de justice de Montréal.

La «relation» entre Campeau et l’élève a finalement pris fin à l’hiver 2011, alors que la victime disait vouloir rencontrer des gens de son âge. Or, les deux se sont revues l’été suivant. Et à la suite de contacts sexuels, elles ont «formé officiellement un couple», selon le résumé des faits.

La relation illégale a éventuellement pris fin en 2014, mais il a fallu attendre plusieurs années pour que la victime porte plainte, après avoir réalisé qu’elle avait été manipulée. Voyant que Campeau continuait à travailler dans une école de Pointe-aux-Trembles et «réalisant l’ampleur» de ce qu’elle avait subi, l’ado s’est présentée au poste de police.

« Tout le monde parle de mon histoire sauf moi. C’était important pour moi de pouvoir m’exprimer et je suis contente d’avoir pu le faire », a conclu la victime.

Plus de détails suivront...

- Avec la collaboration de Michaël Nguyen