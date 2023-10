André Pratte réplique à Joseph Facal: plus que jamais, le Québec a besoin du PLQ

Dans sa chronique du 19 octobre dans Le Journal de Montréal, Joseph Facal affirme que «Le Québec n’a plus besoin du PLQ». Ce texte contient des erreurs de fait qui rendent sa conclusion irrecevable.

La semaine dernière, le Comité sur la relance du PLQ, que j’ai eu l’honneur de co-présider avec la députée de Bourassa-Sauvé, Madwa-Nika Cadet, a publié son rapport S’affirmer, Rassembler, Prospérer: Un projet libéral pour tous les Québécois. Ce document de 80 pages fait état des consultations que nous avons menées dans toutes les régions du Québec au cours des six derniers mois. Il propose ce que devraient être les fondements intellectuels du PLQ et met de l’avant des pistes de réflexion sur lesquelles le Parti devrait se pencher, en préparation de sa plateforme électorale de 2026.

Selon M. Facal, le PLQ «refuse obstinément» de faire «une autocritique, un examen de conscience». Je me demande comment le chroniqueur peut faire une telle affirmation après avoir lu notre rapport. En effet, celui-ci comprend de nombreuses critiques que les militants libéraux ont en toute franchise adressées à leur parti. Selon le résumé qu’en fait le Comité, les libéraux «savent que des changements sont nécessaires. Des changements dans la manière et le ton employés pour véhiculer les idées libérales. Des changements dans les politiques et les projets qu’ils mettent de l’avant. Des changements dans l’organisation et les communications du Parti.»

Pour Joseph Facal, «tant qu’il ne fera pas face à la vraie cause de son déclin, qui est d’avoir cessé d’être nationaliste», le PLQ «restera mal pris». Quoi qu’en pense M. Facal, le PLQ n’a jamais cessé d’être nationaliste. Je note aussi que l’auteur ne dit pas un mot du positionnement clairement nationaliste du rapport du Comité sur la relance, positionnement qui a reçu un accueil enthousiaste au cours du Conseil général du parti la fin de semaine dernière, à Drummondville.

«Le Québec est fort s’il est uni, affirme le Comité. C’est pourquoi nous prônons un nationalisme rassembleur, promoteur de la langue française, défenseur des droits fondamentaux des citoyens et assurant la neutralité religieuse de l’État.»

La protection et la promotion des intérêts du Québec a toujours été notre priorité absolue. Nous sommes un parti du Québec, formé de milliers de Québécois de toutes les régions, de tous les âges et de toutes les cultures. Il est vrai que ce nationalisme n’est pas celui prôné par M. Facal. Nous écrivons: «Face à la montée d’un type de nationalisme conservateur et défensif qui fige notre identité collective dans le passé, nous nous réclamons toujours du courant majeur de nationalisme à l’origine du succès du Québec moderne. Le nationalisme libéral est donc moderne, pluraliste, inclusif et rassembleur.»

Selon l’ancien ministre péquiste, «le PLQ actuel est devenu le porte-étendard des anglophones et de ceux qui portent leurs valises». Cette opinion est si dégoulinante de mépris qu’on s’étonne qu’elle trouve place dans les pages d’un grand quotidien. Le Parti libéral du Québec défend les intérêts et les droits de tous les Québécois, c’est-à-dire ceux de la majorité francophone, bien sûr, mais aussi ceux des autres résidents de la province, qu’ils soient anglophones ou allophones, parce que ces gens sont des Québécois à part entière. Contrairement aux indépendantistes, nous ne divisons pas la population entre bons et mauvais Québécois, entre francophones et « les votes ethniques ».

Ce n’est pas parce que notre nationalisme n’aboutit pas à l’idéologie séparatiste qu’il est moins sincère et authentique. Nos militants ont le Québec profondément à cœur. Et si M. Facal était venu observer notre Conseil général, il aurait vite réalisé qu’ils n’ont rien de «porteurs de valises»; ils sont plutôt porteurs de plein de projets pour notre nation.

Les militants du Parti libéral du Québec sont parfaitement lucides : ils savent que le parti vit une période difficile. Mais le travail de relance est commencé. Le rapport du Comité sur la relance fournit au parti des fondations intellectuelles solides. Comme les militants l’ont demandé, le PLQ est à rebâtir son organisation et à retisser ses liens avec les libéraux à travers le Québec. Au cours des prochains mois, nous serons de plus en plus présents sur le terrain.

Alors que le gouvernement Legault mène le Québec par la division, et que le Parti Québécois rêve d’aller encore plus loin dans ce sens, le Parti libéral du Québec propose un Québec qui s’affirme au sein du Canada, un Québec uni, et un Québec prospère, fondé sur un développement équitable et durable. Cela me fait dire que plus que jamais, le Québec a besoin du PLQ.

André Pratte, Co-président, avec la députée Madwa-Nika Cadet, du Comité sur la relance du PLQ

RÉPONSE DE JOSEPH FACAL

J’ai beaucoup d’estime, au plan personnel, pour André Pratte. Cependant, rien dans sa réplique ne me conduit à changer mes conclusions. Le PLQ est nationaliste du bout des lèvres. Il l’est encore moins que la CAQ, qui s’est pourtant heurtée à des refus répétés du gouvernement fédéral. Je laisse nos lecteurs tirer leurs propres conclusions sur l’état actuel du PLQ et sur ses perspectives futures.

Joseph Facal