Antoine Bertrand sur le plateau de tournage de «Mlle Bottine», la nouvelle version de «Bach et Bottine»: «J’ai eu une émotion»

Ayant grandi avec les Contes pour tous, Antoine Bertrand avoue avoir été touché en recevant le scénario de Mlle Bottine, la nouvelle version du célèbre film familial Bach et Bottine. «Quand j’ai vu le logo des Productions La Fête, j’ai eu une émotion», relate l’acteur de 46 ans, rencontré sur le plateau de tournage du nouveau long métrage.

Les Productions La Fête, c’est la compagnie fondée en 1980 par Rock Demers, l’homme derrière les films de la populaire série des Contes pour tous dont La guerre des tuques, Opération beurre de pinottes et Bach et Bottine.

Après plusieurs années d’inactivité, la franchise a récemment été relancée par le producteur Dominic James avec la sortie du film Coco ferme, plus tôt cette année. Mlle Bottine, une relecture du classique d’André Melançon mettant en vedette Mahée Paiement et Raymond Legault, est le second long métrage de la nouvelle ère des Contes pour tous.

«Pour quelqu’un de ma génération, c’est quelque chose de spécial de jouer dans un film des Productions La Fête, insiste Antoine Bertrand, rencontré mercredi dans les coulisses du Cinéma Impérial, où le tournage de Mlle Bottine s'est arrêté mercredi.

«Mais pour moi, ça représente aussi une planche de salut pour ouvrir notre cinéma à un nouveau public. Quand j’ai vu Coco ferme, je me suis dit: OK, c’est par là que ça doit passer. Parce que nous, on a grandi avec ces films-là et on ne s’est jamais posé la question à savoir si le cinéma québécois existait. Mais aujourd’hui, la réalité est différente. Comme la compétition [venant de l'étranger] est très forte, on va se tirer dans le pied si on ne recommence pas à aller chercher un jeune public.»

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

À l'opposé de lui

Dans Mlle Bottine, Antoine Bertrand se glisse dans la peau de Philippe, un compositeur d’opéra en panne d’inspiration qui se voit forcé d’héberger sa nièce (Marguerite Laurence), une orpheline rebelle et excentrique dont la meilleure amie est une mouffette. L’acteur de Louis Cyr ne cache pas que ce personnage est totalement à l’opposé de lui.

«Philippe, c’est un anxieux social et moi, je suis le contraire d’un anxieux, lance-t-il en riant.

«Pour moi, ça représente un très beau défi parce que ce n’est pas le genre de personnage que j’ai souvent eu la chance de jouer. Et je n’ai pas le choix de le laisser habiter en moi dans la vie parce qu’il est tellement loin de moi. J’ai déjà averti ma femme qu’il n’est pas facile à vivre!»

Son Philippe a beau être «difficile à vivre», Antoine Bertrand a visiblement beaucoup de plaisir à l’interpréter. Il fallait le voir faire le pitre avec les deux jeunes acteurs Mateo Laurent Membreno Daigle et Marguerite Laurence, sur le plateau de tournage.

«Les journées où Antoine est là, on compte les malaises parce qu’il est le roi des malaises!» s'exclame Marguerite Laurence qu’on a pu voir déjà dans la série 5e rang.

Et qu’en est-il de Mlle Bottine, la mouffette adorée du personnage de Simone? Deux mouffettes ont été choisies pour l’interpréter. «Mais il y en a une qui mord!» précise Marguerite Laurence.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Une relecture

Le réalisateur Yan Lanouette Turgeon (Roche-papier-ciseaux) n’aborde pas Mlle Bottine comme un «remake» du film de 1986, mais plutôt comme une relecture. Dominic James, qui signe le scénario, a repris les grandes lignes de l’histoire originale en y intégrant plusieurs nouveaux éléments et personnages.

«Dominic a vraiment fait une super bonne job en prenant ce qui a déjà été fait et en l’amenant ailleurs, explique le réalisateur.

«Je ne suis pas sûr que ça aurait été intéressant de refaire le même film. En ce qui me concerne, le scénario m'a vraiment charmé dès la première lecture et n’eût été la mouffette, je n’aurais probablement pas reconnu le matériel original. On ne veut pas refaire la même chose. C’est vraiment une relecture.»

Amorcé le 20 septembre dernier, le tournage de Mlle Bottine se poursuit jusqu’au 9 novembre. Le film mettra aussi en vedette Mani Soleymanlou, Marilyn Castonguay, Benoît Gouin, Louise Turcot et Jean-François Provençal.