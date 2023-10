Au 3e rang: Québec fait partie des provinces où vivre est le moins cher

Le Québec se classe au troisième rang des provinces où le coût de la vie reste le moins élevé au Canada, selon une récente étude menée par Westland Insurance.

Les experts en assurance ont comparé différentes dépenses de la vie quotidienne comme les coûts pour l’immobilier, les loyers, les factures, l’alimentation, les transports, ou encore la santé et les soins personnels.

Les Québécois s’en tirent donc bien mieux que leurs voisins de l’Ontario ou encore de la Colombie-Britannique qui sont les deux provinces où vivre coûte le plus cher.

En effet, le Québec compte les coûts les moins élevés du pays en ce qui concerne les dépenses pour les animaux de compagnie, l'accès à Internet, l'essence, les transports publics et les voyages en avion.

L’accessibilité à la propriété est aussi légèrement inférieure dans la Belle Province à la moyenne nationale puisque le salaire médian ne couvre que 8,58% du prix médian de la maison, contre 10% au Canada.

À l’inverse, les dépenses de santé et de soins personnels sont bien plus élevées au Québec. Le loyer, les factures de services publics, l’alcool et les appareils ménagers font aussi partie des dépenses les plus chères pour les Québécois.

En comparaison, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard figurent respectivement à la 1re et 2e place des provinces où les citoyens doivent moins mettre la main au portefeuille pour vivre.

