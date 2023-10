Baseball : l’ancien vice-président des Expos David Samson s’en prend aux partisans des Phillies

Visiblement, il n’y a pas seulement à Montréal où l’ancien vice-président des Expos David Samson a plusieurs ennemis, surtout que certaines déclarations devraient lui valoir la haine des amateurs des Phillies de Philadelphie.

Intervenant au balado «The Dan Le Batard Show», mercredi, l’ex-gendre de l’homme d’affaires Jeffrey Loria (celui-ci a divorcé de la mère de Samson en 2005) s’est fait avare de compliments quand il a abordé le sujet du public du Citizens Bank Park, le domicile des Phillies. L’organisation de la Pennsylvanie a remporté les deux premiers matchs de la série de championnat de la Ligue nationale de baseball contre les Diamondbacks de l’Arizona et le tout ne semble pas plaire du tout à l’homme de 55 ans.

«Pour ce qui est de leurs partisans, je ne peux pas les sentir. Je suis désolé, vu que nous sommes sur une baladodiffusion nationale. Je ne devrais pas dire cela, mais en tant que gars ayant travaillé 18 ans dans la section Est de la Nationale, je trouve cela ridicule, a affirmé celui qui a également œuvré chez les Marlins de Miami en compagnie de Loria. Laissez-moi vous dire : à "Philly", il y a eu des années sans éliminatoires où c’était silencieux et vide dans les gradins. Les gens étaient grognons et impolis. Puis, soudainement, voici une bande d’individus débiles qui se mettent à l’avant pour applaudir.»

«Ils ne font même pas partir du top 5 des amateurs de tout le baseball», a-t-il estimé à propos des amateurs de Philadelphie, leur préférant ceux des Cardinals de St. Louis, des Dodgers de Los Angeles, des Yankees de New York, des Cubs de Chicago et des Brewers de Milwaukee.

Homme détesté

À Montréal, le duo Loria-Samson restera associé au départ des Expos, même s’il n’était plus aux commandes quand les Amours ont pris le chemin de Washington après la saison 2004. Loria a vendu la concession aux ligues majeures pour mettre la main sur les Marlins environ deux ans auparavant, menant au transfert éventuel des Expos effectué par le circuit dirigé à l’époque par le commissaire Bud Selig.

Conséquemment, Samson ne s’est pas fait d’amis durant son séjour dans les cercles du baseball, mais il semble bien s’en accommoder. Sauf quand il se rend à Philadelphie...

«[Ailleurs], on m’a déjà dit que je représentais le pire être humain et le président le moins efficace. On m’a affirmé que mon équipe sentait mauvais et on m’a demandé quel genre de personne j’étais devenu. C’était idiot, car la plupart de ces gens voulaient une photo avec moi ou un autographe. Ils n’étaient pas prêts à commettre un geste répréhensible, ils étaient juste des cyberintimidateurs. Mais à "Philly", ils tentent d’être des intimidateurs en vrai», a indiqué Samson, qui dit avoir été insulté plusieurs fois par les partisans des Phillies en présence de son fils.