Bond de 35 % des consommateurs de cannabis à Montréal

Le pourcentage de la population qui consomme du cannabis sur l’île de Montréal a bondi de 35 % au cours des dernières années, une hausse attribuable non pas aux jeunes, mais bien aux trentenaires, aux quadragénaires et aux ainés.

Entre 2018 et 2022, le taux de Montréalais consommant du cannabis est passé de 17 à 23 %, soit une hausse de 35 % du taux de la population qui utilise la drogue au moins une fois par année, a fait savoir la Direction régionale de la santé publique de Montréal dans une étude publiée jeudi.

Le portrait des consommateurs a surtout changé chez les 35 à 54 ans, passant de 14 à 23 % des Montréalais dans cette tranche d’âge à avoir testé le cannabis au moins une fois dans la dernière année. La hausse est encore plus importante, proportionnellement, chez les 55 ans et plus avec un taux qui est passé de 6 à 10 %.

Par contre, l’usage du cannabis n’a guère varié chez les jeunes, demeurant autour de 33 % chez les 18-20 ans et de 42 % chez les 21-24 ans.

En parallèle, la légalisation du cannabis en octobre 2018 a permis de faire entrer dans les mœurs la consommation de cette drogue. Désormais, 63 % des Montréalais jugent acceptable la consommation occasionnelle de cannabis, un taux qui n’était que de 47 % en 2018.

Les Montréalais sont aussi plus prompts à se fournir auprès de sources légales comme la SQDC.

«Selon ce portrait régional, l’encadrement strict du cannabis au Québec, incluant la mise en place d’un modèle de vente non axé sur le libre marché, a permis le transfert des consommateur·trice·s vers le marché légal, tout en évitant une augmentation de la consommation chez les jeunes», a conclu la Direction régionale de la santé publique de Montréal.