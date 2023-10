«C’est sûr qu’il doit être meilleur»: Martin St-Louis s’attend à plus de Nick Suzuki

Le Canadien était de retour à l’entraînement après une journée de congé au cours de laquelle Martin St-Louis a sans doute fait de l’urticaire en visionnant la rencontre de la veille contre le Wild.

Un match au cours duquel ses troupiers ont écopé de 10 pénalités mineures. Au risque de se répéter, le Tricolore mène présentement la LNH avec 85 minutes de punition.

« Il faut que ça change et on travaille là-dessus. Il faut serrer la vis », a indiqué l’entraîneur-chef du Canadien, revenant de nouveau sur le sujet.

«Je ne pense pas que ce soit des punitions paresseuses, a-t-il pris soin de préciser. On travaille, on essaie de regagner la rondelle, mais il faut faire attention de la façon dont on le fait.»

On a tendance à l’oublier, mais écoper d’autant de punitions a une incidence directe sur la tenue de certains joueurs. La saison n’est vieille que de trois matchs, mais ils sont déjà plusieurs à critiquer le jeu de Nick Suzuki.

Jusqu’à maintenant, le capitaine du Canadien n’a récolté qu’une mention d’assistance.

« C’est sûr qu’il doit être meilleur. Avec le nombre de minutes qu’il joue, il faut qu’il nous en donne plus», a martelé Martin St-Louis.

Assis au banc

« Le nombre de minutes qu’il joue ». Une partie du problème se trouve peut-être là.

La tâche d’écouler des punitions est mieux répartie parmi les attaquants du Canadien. Néanmoins, offrir plus d’une demi-douzaine de supériorités numériques à l’adversaire amène quelques problèmes connexes.

Ça peut devenir taxant. Ce qui est maintenant moins le cas de Suzuki puisque la large part du mandat revient maintenant à Jake Evans, Rafaël Harvey-Pinard et Jesse Ylönen.

À l’inverse, demeurer de longues périodes assis sur le banc ou à ne pas pouvoir se porter en attaque parce que l’équipe doit se défendre à court d’un homme a assurément une incidence sur les colonnes de statistiques.

« Nick n’a pas oublié comment jouer au hockey. Ce n’est parfois qu’une question de confiance. Il a du vécu, je suis certain qu’il va se replacer», a déclaré St-Louis.

À ce propos, une efficacité plus accrue de l’attaque massive ne ferait pas de tort.

Travailler comme du monde

Pour revenir aux punitions, ce qui fait rager un entraîneur, c’est de voir ses joueurs écoper de punitions en zone offensive. Or, plusieurs gestes d’indiscipline du Canadien ont justement été posés dans cette portion de la patinoire.

« Ce ne sont pas de bonnes punitions, a reconnu Alex Newhook. C’est le genre de chose qu’il faut améliorer pour éviter de se tirer dans le pied. »

Parfois, c’est aussi simple que de travailler bien.

« Si, défensivement, tu places ton corps de la bonne façon, tu ne seras pas pris hors position et tu n’auras pas ton bâton au mauvais endroit, a expliqué l’attaquant. Et ça, ça arrive quand tu es en retard sur le jeu. »

Ça ne semble donc pas si sorcier.